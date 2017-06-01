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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۵۵

تنیس روی میز قهرمانی جهان - آلمان؛

پرونده پینگ پنگ بازان ایران با حذف برادران عالمیان بسته شد

پرونده پینگ پنگ بازان ایران با حذف برادران عالمیان بسته شد

با شکست نوشاد و نیما عالمیان در جدول ٦٤ نفره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان و ناکامی آنها از صعود، پرونده نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان امروز با برگزاری دیدارهای جدول ٦٤ نفره انفرادی در دوسلدورف آلمان پیگیری شد.

نوشاد و نیما عالمیان تنها نمایندگان ایران در این مرحله از مسابقات بودند که طبق برنامه مقابل حریفان شان قرار گرفتند. "مارکوس فریتاس" پینگ پنگ باز پرتغالی که رنکینگ ١٦ جهانی را در اختیار دارد حریف نیما عالمیان در این مرحله بود. نماینده کشورمان در مصاف با این بازیکن ۴ بر صفر شکست خورد.

در ادامه  نوشاد عالمیان هم در مصاف با "هوگو کالدرانو" برزیلی که رنکینگ ٢٥ جهان را در اختیار دارد با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد.

برادران عالمیان با شکست در جدول ٦٤ نفره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان، از صعود به مرحله یک شانزدهم بازماندند. با حذف نوشاد و نیما عالمیان، پرونده پینگ پنگ بازان ایران در رقابت های قهرمانی جهان بسته شد.

کد مطلب 3994430

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