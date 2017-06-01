به گزاشر خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده عصر پنج شنبه در آیین افتتاح یک واحد تولید کننده شرکت عایق‌های الکتریکی، با بیان اینکه بنا بر آماری که بانک مرکزی ارائه کرده در سال گذشته رشد اقتصاد ۸.۳ درصد و رشد صنعت ۶.۵ درصد بوده است، افزود: در اغلب زمینه‌های صنعتی به جز بخش مصالح ساختمانی که رکود داشت، رشد داشته‌ایم و از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به خصوص سیمان خواسته شده تا بازارهای جدیدی برای صادرات پیدا کنند تا مشکلات ناشی از کاهش صادرات در سال‌های اخیر و کاهش مصرف داخلی جبران شود.

وی با تاکید بر اینکه در راستای رونق بخش تولیدات ساختمانی هم از تولیدکنندگان خواسته شده تا بازارهای جدیدی را برای خود پیدا کنند، ادامه داد: ۱۰ یا ۲۰ عدد کارخانه جدید سیمان در دست اقدام است که برخی می‎گفتند نباید در تکمیل آنها تعجیل کرد اما باید گفت که این نوسانات به وجود آمده، برطرف می‎شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال از ۱۰ هزار واحد صنعتی حمایت مالی می شود، گفت: صنعت فقط پول و منابع مالی فعال نمی شود و نیازمند مدیریت، فناوری، دلسوزی، عشق و علاقه است.

نعمت زاده افزود: در تلاش هستیم امسال ۲۰ درصد افزایش صادرات را داشته باشیم و این میزان در برخی بخش‌ها به ۵۰ درصد نیز برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ۵۵ کالا در کشور وجود دارد که در میزان رشد تاثیر به‎سزایی دارند، یادآور شد: ما باید به سوی صنعتی شدن پیش رویم و برنامه راهبردی برای چگونگی رشد اعلام شده است.

نعمت زاده با بیان اینکه اگر به دنبال درآمد بالا هستیم باید بخش تولید را توسعه دهیم، افزود: بخش خدمات هم به بخش تولید و صنعت متصل بوده و با رونق این دو بخش، بخش خدمات هم توسعه می‎یابد.

وی ادامه داد: قبل از انتخابات برخی درصدد سیاه‌نمایی با اعلام تعطیلی برخی واحدها داشتند در حالی که در ابتدای کار دولت ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی متوقف بودند که با اقداماتی که انجام شد بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ واحد راه‌اندازی شد و فقط در سال گذشته نیز ۵ هزار و ۴۰۰ طرح تکمیل شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای مختلف متقاضی صنعتی، خدماتی و کشاورزی در کشور پرداخت شده است.

نعمت زاده یاد آور شد:صنعت را در دوره‌ای از زمان تحویل گرفتیم که رشد منفی ۱۰.۵ درصدی و معدن رشد حدود منفی یک یا دو درصدی داشت و رشد بخش کسب وکار در حد صفر بود ولی با امیدی که مردم در سال ۹۲ در انتخابات ایجاد کردند و خواستار اصلاحات و تغییر و تحول در جامعه شدند و با تلاش‌هایی که آقای روحانی انجام داد رشد سرمایه‌گذاری صنعتی که منفی ۴۱ درصد بود در سال ۹۳ به صفر رسید و پس از آن بهبود یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال جاری طرح رونق تولید با شرایط جدید افزایش ۱۰ درصدی تولید و اشتغال به واحدها اعطا می‌شود، گفت: بر اساس تکلیفی که ستاد اقتصاد مقاومتی برای این وزارتخانه مشخص کرده در سال جاری باید ۶ هزار واحد تعیین تکلیف شوند که در این صورت ۷۰ هزار شغل ایجاد می‌شود و با اجرای طرح‌های توسعه‌ای ۴۰ هزار اشتغال دیگر نیز به وجود خواهد آمد.

نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه باید به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم، افزود: در سال ۹۴ برنامه راهبردی را در بخش صنعت اعلام کردیم و این برنامه جهت‌دهی اینکه چگونه رشد کنیم و توسعه در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی را مشخص می‌کرد و خدمات وابسته به تولید است به طوری که اگر صنعت توسعه یابد خدمات نیز رونق می‌گیرد.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت که صنعتی که با پیشرفت صنعت دنیا، پیشرفت نکند محکوم به فنا است و در تعطیلی برخی واحدها واگذاری‌های نادرست نیز نقش داشت، گفت: میزان سرمایه‎گذاری صنعتی در کشور ۴۱ درصد رشد منفی داشته است و با تلاش دولت یازدهم تا سال ۹۳ این رشد منفی به صفر رسید و از اواخر سال ۹۳ به تدریج رشد یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح رونق تولید، افزود: بر اساس خواست رئیس جمهور با تصویب این طرح از واحدهای کوچک و متوسط حمایت بیشتری به عمل آمد به طوری که در سال گذشته در بخش صنعت ۱۲ هزار واحد و در بخش خدمات و کشاورزی ۱۳ هزار واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند و استارت طرح رونق برای سال جدید با شرایط افزایش حداقل ۱۰ درصد رشد تولید و اشتغال، زده شده است.