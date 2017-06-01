روزانه ۶۰ تن زباله در شادگان جمع آوری می شود

حسن مزبانی پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روزانه ۶۰ تن زباله توسط کارگران خدمات شهری در این شهر جمع‌آوری می‌شود، اظهار کرد: به همین منظور تعداد ۲۱ خودروهای سنگین و نیمه سنگین جمع‌آوری و حمل زباله اقدام به جمع‌آوری نخاله و زباله‌ها از در منزل و سطح معابر می‌کنند.

وی افزود: این ارگان مردمی روزانه خدمات خود را به بهترین نحو انجام داده و به همین منظور در سه نوبت اقدام به جمع‌آوری زباله‌های شهری می‌کند.

شهردار شادگان با تاکید بر مقوله فرهنگ‌سازی در خصوص مشارکت شهروندان در امر نظافت و زیباسازی شهر بیان کرد: رعایت نکردن نظافت شهری از سوی شهروندان، هزینه‌های شهرداری را برای انجام این مهم دوچندان می‌کند.

وی با عنوان کردن اینکه برای تمیز نگهداشتن شهر تنها به وظیفه شهرداری اکتفا نکنیم، تاکید کرد: در این خصوص نیاز به مشارکت و تعامل همه جانبه شهروندان داریم.

مزبانی پور نقش مردم را در افزایش سطح نظافت و پاکیزگی شهر یادآور شد و گفت: بی‌شک ساخت شهری آباد با معیارهای استاندارد بدون مشارکت و حمایت‌های مردم امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: شهرداری شادگان با هدف ارتقای سطح خدمت‌رسانی به شهروندان از هیچ تلاشی فروگذار نیست.