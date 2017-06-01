خانواده ها تربیت قرآنی فرزندانشان را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش تجلیل از حافظان قرآن کریم یادمان سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه با حضور آیت الله علی اسلامی نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری،داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام قائد امینی مشاور استاندار در امور روحانیون،حجت الاسلام علی قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و جمعی از خانواده های قرآنی در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

آیت الله علی اسلامی در این همایش گفت: آنچه داریم از برکت قرآن است و باید برای انس بیشتر با این کتاب آسمانی همت کنیم.

وی بیان کرد: قرآن بهترین نجات بخش انسانها از گمراهی و ضلالت است و بشریت را از تاریکی و انحراف رها می سازد و سعادت بخش است.

آیت الله اسلامی تصریح کرد:اگربا قرآن انس بگیریم و با طهارت و نیت خالصانه با این کتاب آشنا شویم و آیاتش را تلاوت کنیم موجب تحول اساسی در وجود انسان می شود.

نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: کسانی که با قرآن سرو کار دارند عاقبت بخیر می شوند و از خانواده ها انتظار داریم درتریبت فرزندان خود به این کتاب آسمانی اتکا کنند.

وی گفت: خانواده هایی که با قرآن مانوس هستندو فرزندان خود را با این کتاب آشنا می کنند نور الهی را وارد منازل خود کرده اند و در فضایی معنوی زیست می کنند که ارزشمند است.

اسلامی اظهارداشت: سازمانها، ادارات و نهادهایی که در مسیر قرآنی و ترویج آن همت کرده اند باید تقدیر شوند و در این میان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین و شورای شهر توانسته کارهای ارزشمند و تاثیرگزاری را در ترویج مباحث قرآنی انجام دهد که جای تشکر دارد.

وی بیان کرد: حفظ ۹ هزار جزء قرآنی توسط جوانان ونوجوانان که بابرنامه ریزی سازمان فرهنگی ورزشی صورت گرفته کار ارزشمندی است و باید این روند تداوم یابد.

در این مراسم از قاریان قرآنی تجلیل شد.