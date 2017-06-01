مسئولان چهارمحال و بختیاری در مسیر ایجاد اشتغال حرکت می کنند

سیامک سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسئولان چهارمحال و بختیاری در مسیر ایجاد اشتغال در سالجاری حرکت می کنند، اظهار داشت: ایجاد شغل در چهارمحال و بختیاری مهمترین هدف مسئولان استان است.

وی عنوان کرد: باید در این استان بیش از ۱۵ هزار شغل ایجاد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های و پتانسیل های استان برای ایجاد شغل استفاده کرد، تاکید کرد: توسعه صنعت و بهره گیری از ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی مهمترین ظرفیت برای ایجاد شغل در این استان است.

وی تاکید کرد: با ایجاد شغل در استان بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.