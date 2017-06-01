کولاکوویچ: با تمام قدرت و تا آخرین لحظه با رقبا مبارزه می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته نخست لیگ جهانی ۲۰۱۷ والیبال از فردا آغاز می‌شود و تیم ملی والیبال کشورمان از ساعت ۲۲:۳۰ جمعه به وقت تهران در شهر پیزارو ایتالیا به مصاف تیم ملی این کشور خواهد رفت.

نشست خبری سرمربیان و کاپیتان‌های تیم‌ها از ساعت ۱۳ امروز پنجشنبه به وقت محلی برگزار شد و ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان صحبت‌های خود را با نوعی انتقاد از زمان برگزاری نشست خبری و تاخیر در آغاز آن اینگونه آغاز کرد: در ابتدا از این همه مهمان نوازی شما در پیزارو تشکر می‌کنم. نگران نباشید سعی می‌کنم مختصر و مفید حرف بزنم چون بسیار گرسنه هستیم.

ایگور در خصوص این رقابت‌ها اظهار کرد: باعث افتخار است که در مقابل تیم های قدرتمندی همچون برزیل ایتالیا و لهستان قرار گرفته‌ایم. تیم هایی که قهرمان جهان، قهرمان المپیک و نایب قهرمان المپیک هستند. اما در هر صورت به اینجا آمده ایم تا با تمام قدرت تا آخرین لحظه با این تیم‌ها مبارزه کنیم، ما آماده‌ایم و باید دید که شرایط به چه صورتی رقم خواهد خورد.

سرمربی تیم ملی کشورمان گفت: ما وارد دوره جدید المپیک شده‌ایم. به طور قطع انتظار دیدن چهره های جوانی را در ترکیب تیم ملی داریم که باید آن‌ها را برای بازی های مهم آینده بخصوص المپیک توکیو آماده کرد.