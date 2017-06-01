دستگیری باند سرقت از منازل در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صابر عباسزاده عصر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: با تلاش و رصد اطلاعاتی یگان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تبریز ۳ نفر از سارقین حرفه ای منازل دستگیر شدند.

وی آپارتمان های مناطق شمال شرق تبریز از جمله باغمیشه، ولی امر و رشدیه را اصلی ترین هسته فعالیت این باند برشمرد و گفت: تا کنون ۳۲ مورد از سرقت های این باند با اعتراف اعضای باند مشخص شده است.

عباسزاده کالاهی سرقتی توسط این باند حرفه ای را وجه نقد و طلا اعلام کرد و افزرود: ارزش ریالی این سرقت های زنجیره ای تاکنون افزون بر ۹ میلیارد ارزیابی شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به سابقه دار بودن اعضای این باند خاطر نشان کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای احتمالی باند ادامه دارد.