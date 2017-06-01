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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۱۸

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی خبر داد:

دستگیری باند سرقت از منازل در تبریز

دستگیری باند سرقت از منازل در تبریز

تبریز - رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری باند سرقت از منازل در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صابر عباسزاده عصر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: با تلاش و رصد اطلاعاتی یگان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تبریز ۳ نفر از سارقین حرفه ای منازل دستگیر شدند.

وی آپارتمان های مناطق شمال شرق تبریز از جمله باغمیشه، ولی امر و رشدیه را اصلی ترین هسته فعالیت این باند برشمرد و گفت: تا کنون ۳۲ مورد از سرقت های این باند با اعتراف اعضای باند مشخص شده است.

عباسزاده کالاهی سرقتی توسط این باند حرفه ای را  وجه نقد و طلا اعلام کرد و افزرود: ارزش ریالی این سرقت های زنجیره ای تاکنون افزون بر ۹ میلیارد ارزیابی شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به سابقه دار بودن اعضای این باند خاطر نشان کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای احتمالی باند ادامه دارد.

کد مطلب 3994456

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