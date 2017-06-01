ریالی از اعتبارات اسناد خزانه در استان مرکزی نباید برگردانده شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود زمانی قمی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان مرکزی با تاکید بر جذب تمامی اعتبارات تخصیص یافته اسناد خزانه به استان، اظهار داشت: اعلام می کنم چنانچه مدیری نتواند اعتبارات را جذب کند و برگرداند، انتظار نداشته باشد که قضاوت نامناسب نسبت به آن مدیر و دستگاه و سازمان نداشته باشم.

وی افزود: سه شنبه آتی با همه مدیرانی که اعتبارات اسنادخزانه برای دستگاه یا سازمانشان تعریف شده جلسه خواهم گذاشت تامسائل بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.

زمانی قمی ادامه داد: مدیرانی هم که گله مند بودند از توزیع اعتبارات باید بدانند که در شرایط فعلی محدودیت هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: مدعی نیستیم که تصمیمات ما و شورای برنامه ریزی استان مطلق است، ولی تلاش شده از این اعتبارات موجود با روش های مختلف منطبق با شرایط بهره گرفته شود.

زمانی قمی یادآور شد: یاید مدیران همت و تلاش کنند تا بتوان اعتبارات را جذب کرد و روی اعتبارات ملی و چانه زنی در وزارت خانه ها و سازمان های مربوطه وقت گذاشته شود.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به قرار گرفتن در آستانه بزرگداشت رحلت امام خمینی (ره) و روز تاریخی پانزده خرداد، اظهار داشت: همه استان برای مراسم رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی باید آماده باشد به ویژه که این استان زادگاه این مرد بزرگ و بی نظیر است.

وی ادامه داد: اگر ایران اسلامی امروز از اسقلال و عزت و بزرگی برخوردار است و اگر از خودکامگی و استبداد رهایی یافته، مدیون رهبری آن مرد بزرگ تاریخ بشریت است.

زمانی قمی تصریح کرد: هرچه بیشتر به منزلت و شأن امام بپردازیم، به انقلاب اسلامی پرداخته ایم و این دو نسبت مستقیم با هم دارند.

استاندار مرکزی یادآور شد: شورای اداری استان مرکزی عصر یکشنبه(چهاردهم خرداد) در شهرستان خمین، زادگاه امام خمینی (ره) برگزار می شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره اهمیت پانزده خرداد گفت: پانزده خرداد روز بزرگ و آغاز نهضت بزرگ انقلاب اسلامی است و شعله های انقلاب و دگرگونی از همان روز آغاز شد و ادامه آن در ۲۲بهمن ماه ۱۳۵۷ باافتخار تمام به ثمر رسید.