نماینده جدید ولی فقیه در آذربایجان شرقی وارد تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ سیدمحمدعلی آل هاشم ۵۵ ساله و فرزند روحانی بنام تبریزی آیت‌الله سید محمد تقی آل هاشم دقایقی قبل با استقبال مسئولان مختلف وارد تبریز شد.

حجت‌الاسلام آل‌هاشم ششمین نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی پس از شهید محراب آیت‌الله قاضی، شهید محراب آیت‌الله مدنی، مرحوم آیت‌الله مشکینی، مرحوم آیت‌الله ملکوتی و آیت‌الله شبستری است.

حجت الاسلام آل هاشم با حکم مقام معظم رهبری مسئولیت سنگین نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش کل کشور را تا قبل از قبول نمایندگی ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امامت جمعه تبریز عهده دار بود.