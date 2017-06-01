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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۴۵

فرماندار اسلام آباد غرب خبر داد:

اعطای تسهیلات اشتغال زایی به طرح های پشتیبان

اعطای تسهیلات اشتغال زایی به طرح های پشتیبان

کرمانشاه- فرماندار اسلام اباد غرب گفت: از ابتدای سالجاری به ۶طرح پشتیبان با اعتبار ۱۶۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده که زمینه اشتغال ۳۳ نفر را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر،افشین کریمی در جلسه شورای اشتغال شهرستان اسلام آباد غرب اظهار داشت:همه دستگاههای دولتی در شهرستان موظف به برنامه ریزی و زمینه سازی  تحقق اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال درحوزه کاری خود هستند.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ توسط مقام معظم رهبری با این مضمون  مسیر حرکت مدیران را مشخص کرده وباید جدیت و پشتکار برای تحقق شعار سال مورد توجه همگان باشد گفت از ابتدای سالجاری تاکنون به ۶طرح پشتیبان تحت عناوین پرورش بوقلمون،تولید و بسته بندی ترشیجات،پخت انواع نان،خیاطی و پرورش قارچ با اعتبار ۱۶۵  میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده که زمینه اشتغال ۳۳ نفر را فراهم کرده است.

 کریمی افزود از محل تسهیلات خط اعتباری ریاست  جمهور برای اجرا و تکمیل ۵ طرح شامل مینی پالایشگاه،تولید لامپ ال ای دف ،پروار بندی گوساله ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مصوب شده که تاکنون ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مجریان طرح پرداخت شده و با پرداخت کامل این تسهیلات برای ۲۱۵ نفر شغل ایجاد خواهد شد

فرماندار اسلام آباد غرب درادامه گفت از ابتدای سالجاری تاکنون برای  ۲۴۴ نفر توسط دستگاههای اجرایی  شغل ایجاد شده و درسامانه ثبت نام شده اند

کریمی گفت در این جلسه  پرداخت تسهیلات برای طرح احداث جایگاه CNG با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی ۱۰ نفر و همچنین طرح تولیدی پوشاک با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی ۴ نفر به تصویب اعضای جلسه رسید.

کد مطلب 3994467

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