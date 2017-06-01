اعطای تسهیلات اشتغال زایی به طرح های پشتیبان

به گزارش خبرنگار مهر،افشین کریمی در جلسه شورای اشتغال شهرستان اسلام آباد غرب اظهار داشت:همه دستگاههای دولتی در شهرستان موظف به برنامه ریزی و زمینه سازی تحقق اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال درحوزه کاری خود هستند.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ توسط مقام معظم رهبری با این مضمون مسیر حرکت مدیران را مشخص کرده وباید جدیت و پشتکار برای تحقق شعار سال مورد توجه همگان باشد گفت از ابتدای سالجاری تاکنون به ۶طرح پشتیبان تحت عناوین پرورش بوقلمون،تولید و بسته بندی ترشیجات،پخت انواع نان،خیاطی و پرورش قارچ با اعتبار ۱۶۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده که زمینه اشتغال ۳۳ نفر را فراهم کرده است.

کریمی افزود از محل تسهیلات خط اعتباری ریاست جمهور برای اجرا و تکمیل ۵ طرح شامل مینی پالایشگاه،تولید لامپ ال ای دف ،پروار بندی گوساله ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مصوب شده که تاکنون ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مجریان طرح پرداخت شده و با پرداخت کامل این تسهیلات برای ۲۱۵ نفر شغل ایجاد خواهد شد

فرماندار اسلام آباد غرب درادامه گفت از ابتدای سالجاری تاکنون برای ۲۴۴ نفر توسط دستگاههای اجرایی شغل ایجاد شده و درسامانه ثبت نام شده اند

کریمی گفت در این جلسه پرداخت تسهیلات برای طرح احداث جایگاه CNG با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی ۱۰ نفر و همچنین طرح تولیدی پوشاک با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی ۴ نفر به تصویب اعضای جلسه رسید.