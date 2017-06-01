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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۴۴

حزب‌الله لبنان انفجار تروریستی «کابل» را به شدت محکوم کرد

حزب‌الله لبنان انفجار تروریستی «کابل» را به شدت محکوم کرد

حزب الله لبنان در بیانیه ای ضمن محکومیت انفجار تروریستی اخیر در «کابل» اعلام کرد: خشونت‌های این جنایتکاران در جهان، ادامه مسیر قدرتهای بزرگ در ارتکاب اقدامات تروریستی، است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای انفجار تروریستی روز گذشته در شهر کابل، پایتخت افغانستان، را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، حزب الله در بیانیه خود آورده است: خشونت های این جنایتکاران در واقع، تداوم مسیر قدرتهای بزرگ در ارتکاب اقدامات تروریستی است.

حزب الله در بیانیه خود همچنین آورده است: گروه های جنایتکار با هدف خدمت به کشورهای غربی و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دست به اقدامات تروریستی می زنند. 

حزب الله همچنین تصریح کرده است: ارتکاب این جنایت هولناک در کابل آن هم در ماه مبارک رمضان نشان می دهد که چنین گروه های جنایتکاری، برای پیاده سازی اهداف شوم خود، تحت پوشش دین مخفی می شوند.

حزب الله همچنین در بیانیه خود با خانواده های جان باختگان این حادثه ابراز همدردی کرد.

گفتنی است، انفجار تروریستی روز گذشته در کابل که گروه تروریستی ـ تکفیری داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت، بیش از ۱۰۰ کشته و دهها زخمی برجای گذاشت.

کد مطلب 3994469

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