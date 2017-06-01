۱۴ سارق در استان سمنان دستگیر شدند

سرهنگ محمد حداد در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف ۲۴ فقره سرقت و دستگیری ۱۴ سارق حرفه ای در سطح استان سمنان خبر داد و افزود: با توجه به ایام ماه مبارک رمضان و حضور مردم در مهمانی ها و مساجد در ایام شبانه روز، پلیس آگاهی استان با افزایش گشت های محسوس و نامحسوس خود به کنترل نظم و امنیت پرداخته است.

وی افزود: با توجه به افزایش گشت های پلیس، ماموران انتظامی استان با تلاش شبانه روزی موفق به دستگیری ۱۴ سارق شدند که در بازجویی های اولیه، سارقان به ۲۴ فقره سرقت اعتراف کردند.

رییس پلیس آگاهی استان سمنان در پایان گفت: توجه به توصیه های پلیس در کاهش سرقت امری کلیدی است و مردم باید سهم خود را از امنیت در جامعه بپردازند، سهم مردم از امنیت همانا بکار بردن تجهیزات بازدارنده، رعایت نکات امنیتی، همدلی و گوش دادن به توصیه های پلیسی است و شهروندان می توانند با بکاربردن و رعایت توصیه های پلیس نقش مهمی در خصوص کاهش و یا پیشگیری از سرقت داشته باشند.