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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۵۷

ابراز ناامیدی نتانیاهو از فرمان تعلیق انتقال سفارت آمریکا به قدس

ابراز ناامیدی نتانیاهو از فرمان تعلیق انتقال سفارت آمریکا به قدس

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» از تصمیم ترامپ مبنی بر تعلیق انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی، احساس ناامیدی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام رئیس جمهوری آمریکا در ابقاء سفارت این کشور در تل آویو به مدت شش ماه، واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، دفتر نتانیاهو ضمن ابراز ناامیدی وی از تصمیم ترامپ مبنی بر تعلیق انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، اعلام کرده است: عدم انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم (بیت المقدس)، تحقق صلح را دشوارتر می کند.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفته است: عدم انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم (بیت المقدس) این توهم را به فلسطینیان القاء می کند که یهودیان هیچ ارتباطی با اورشلیم (قدس اشغالی) ندارند!

گفتنی است، رئیس جمهوری آمریکا امروز با امضای فرمانی، طرح انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس اشغالی را به مدت ۶ ماه به حالت تعلیق درآورد.

کد مطلب 3994471

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