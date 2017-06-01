  1. استانها
  2. ایلام
۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۳۹

بعد از ساعت ها تلاش؛

آتش سوزی جنگل های ایوان کنترل شد

آتش سوزی جنگل های ایوان کنترل شد

ایلام-آتش سوزی جنگل های شهرستان ایوان از توابع استان ایلام که صبح امروز شروع شده بود، امشب کنترل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: آتش سوزی منطقه سرخ گیر ایوان با تلاش نیروهای امدادی و مردمی کنترل شده است.

وی افزود: عملیات نهایی اطفای حریق و کنترل آتش در حال انجام است.

کد مطلب 3994472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها