آتش سوزی جنگل های ایوان کنترل شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: آتش سوزی منطقه سرخ گیر ایوان با تلاش نیروهای امدادی و مردمی کنترل شده است.
وی افزود: عملیات نهایی اطفای حریق و کنترل آتش در حال انجام است.
ایلام-آتش سوزی جنگل های شهرستان ایوان از توابع استان ایلام که صبح امروز شروع شده بود، امشب کنترل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: آتش سوزی منطقه سرخ گیر ایوان با تلاش نیروهای امدادی و مردمی کنترل شده است.
وی افزود: عملیات نهایی اطفای حریق و کنترل آتش در حال انجام است.
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