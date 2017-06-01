آتش سوزی جنگل های ایوان کنترل شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: آتش سوزی منطقه سرخ گیر ایوان با تلاش نیروهای امدادی و مردمی کنترل شده است.

وی افزود: عملیات نهایی اطفای حریق و کنترل آتش در حال انجام است.