زیرساخت ها برای سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: فراهم سازی زیرساخت ها برای سرمایه گذاری بسیار مهم است، به طور مثال سرمایه گذاری شرکت رنو در استان، در صورتی که عملیاتی شود ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده به همراه خواهد داشت و تحقق این مهم در گرو فراهم سازی شرایط است.

وی افزود: مقرر شده در کشور ۳۰۰ میلیون دلار برای آبرسانی تحت فشار اختصاص یابد که در این طرح با افزوده شدن واژه کم فشار اعتبارات خوبی برای افزایش بهره وری از آب کشاورزی در استان مرکزی می توان جذب کرد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: امسال برخی از استان های کشور به افزایش ۱۰۰ میلیارد تومانی اعتبارات دست یافتند اما در استان مرکزی نظر به اینکه عنوان توسعه یافته را یدک می کشد و با مشکلات و معضلات خاص خودش دست به گریبان است در این ارتباط نه تنها افزایش نیافته بلکه به نظر می آید کاهش داشته است.

حسینی بیان کرد: افزایش ۵۳ درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان مرکزی در قانون بودجه سال جاری جای خوشحالی دارد .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جلسه ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور داشتیم و در این نشست نسبت به نامتوازن بودن بودجه تخصیص یافته برای استان ها گله گردیم، که قول داده شد نخستین تخصیص از محل ماده ۱۰ و۱۲ قانون بحران به استان ابلاغ شود که دیگر این دغدغه ها وجود نداشته باشد .

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد اگر این اتفاق بیفتد، برخی از شهرستان های استان همچون خمین، از این اعتبارات به خوبی بهره خواهند برد.

حسینی خاطرنشان کرد: در سال جاری در قانون بودجه، ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اسناد خزانه را در برنامه داریم که باید اهمیت آن مورد توجه مدیران استانی دستگاه ها قرار گیرد.