ترامپ: آمریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس خارج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» روز پنج شنبه اعلام کرد که آمریکا از توافقنامه مهم و جهانی پاریس که در سال ۲۰۱۵ با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی میان کشورهای جهان به امضاء رسیده است، خارج خواهد شد.

ترامپ در مراسمی که در «باغ گُل رز» کاخ سفید برگزار شد، با انتقاد از قوانین سختگیرانه توافقنامه پاریس در حوزه مالی و اقتصادی گفت: «ما در حال خروج از آن توافق هستیم».

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه افزود: «به منظور اجرای وظیفه رسمی ام در حوزه حراست از آمریکا و شهروندان آن، این کشور را از توافقنامه اقلیمی پاریس خارج خواهم کرد».

وی با این حال خاطرنشان کرد که آمریکا مذاکرات برای ورود مجدد به توافقنامه پاریس یا «معامله ای جدید بر سر شرایطی که برای آمریکا، کسب و کارهای آن، کارگران و مردمان آن، و مالیات دهندگانش منصفانه باشد» آغاز خواهد کرد.

شایان ذکر است که با تصمیم ترامپ برای خروج از توافقنامه اقلیمی پاریس، آمریکا به دو کشوری می پیوندد- نیکاراگوئه و سوریه- که از امضای این توافق سرباز زدند.

گفتنی است که آمریکا یکی از ۱۹۵ کشوری بود که با توافقنامه پاریس (۲۰۱۵) موافقت کرد؛ توافقی که «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین آمریکا یکی از شخصیتهای تأثیرگذار در انعقاد آن بود.

حامیان توافق پاریس، اقدام ترامپ برای خروج از این توافقنامه را یک رسوایی بین المللی می دانند.