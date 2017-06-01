  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱:۰۳

ترامپ: آمریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس خارج می شود

ترامپ: آمریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس خارج می شود

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که این کشور از توافقنامه جهانی پاریس که در سال ۲۰۱۵ با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی منعقد شده است، خارج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» روز پنج شنبه اعلام کرد که آمریکا از توافقنامه مهم و جهانی پاریس که در سال ۲۰۱۵ با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی میان کشورهای جهان به امضاء رسیده است، خارج خواهد شد.

ترامپ در مراسمی که در «باغ گُل رز» کاخ سفید برگزار شد، با انتقاد از قوانین سختگیرانه توافقنامه پاریس در حوزه مالی و اقتصادی گفت: «ما  در حال خروج از آن توافق هستیم».

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه افزود: «به منظور اجرای وظیفه رسمی ام در حوزه حراست از آمریکا و شهروندان آن، این کشور را از توافقنامه اقلیمی پاریس خارج خواهم کرد».

وی با این حال خاطرنشان کرد که آمریکا مذاکرات برای ورود مجدد به توافقنامه پاریس یا «معامله ای جدید بر سر شرایطی که برای آمریکا، کسب و کارهای آن، کارگران و مردمان آن، و مالیات دهندگانش منصفانه باشد» آغاز خواهد کرد.

شایان ذکر است که با تصمیم ترامپ برای خروج از توافقنامه اقلیمی پاریس، آمریکا به دو کشوری می پیوندد- نیکاراگوئه و سوریه- که از امضای این توافق سرباز زدند.

گفتنی است که آمریکا یکی از ۱۹۵ کشوری بود که با توافقنامه پاریس (۲۰۱۵) موافقت کرد؛ توافقی که «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین آمریکا یکی از شخصیتهای تأثیرگذار در انعقاد آن بود.

حامیان توافق پاریس، اقدام ترامپ برای خروج از این توافقنامه را  یک رسوایی بین المللی می دانند. 

کد مطلب 3994489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها