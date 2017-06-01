شرط تعیین تعرفه های خدمات درمانی/ خواسته جامعه پزشکی

دکتر داریوش طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت تعرفه های پزشکی اشاره کرد و افزود: مطابق مقررات باید شورای عالی بیمه سلامت قبل از شروع هر سال قیمت تمام شده هر یک از خدمات درمانی را مشخص و مطابق آن تعرفه مربوطه را به هیات دولت پیشنهاد نماید و دولت نیز موکلف است پیشنهاد را مورد ارزیابی قرار داده و نهایتا تعرفه های خدمات درمانی را تصویب و ابلاغ نماید.

وی ادامه داد: متاسفانه در نظام سلامت کشور هیچ مرجعی حاضر به نشر شفاف قیمت تمام شده خدمات نیست.

رئیس نظام پزشکی تاکستان، گفت: در دوره اخیر نظام پزشکی، به عنوان عضو شورای عالی و نماینده جامعه پزشکی کشور، از مسئولین اجرایی سازمان نظام پزشکی خواستم قیمت تمام شده خدمات را که در کمیسیون های مربوطه محاسبه شده بود منتشر نمایند تا وضعیت تعرفه ها نسبت به قیمت تمام شده هر خدمت به صورت شفاف مشخص گردد. اما به دلایلی که هنوز برای بنده روشن نیست، تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.

طاهرخانی تاکید کرد: متناسب نبودن تعرفه ها با قیمت تمام شده، موضوعی است که همواره محل بحث بوده و شفافیت در اعلام قیمت تمام شده خدمات، می تواند بسیاری از حقایق تعرفه گذاری کشور را برای جامعه پزشکی و مردم آشکار نماید.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، گفت: خواسته جامعه پزشکی افزایش بی قید و شرط تعرفه ها و تحمیل هزینه های اضافی به بیماران نیست، بلکه باید تعرفه ها متناسب با قیمت تمام شده خدمات باشد.