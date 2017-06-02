نتایج هفته دوم لیگ کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات هفته دوم دور رفت رقابت های لیگ کشتی آزاد باشگاه های کشور و در گروه الف، تیم های بیمه رازی جویبار و ستارگان کاشان، پنجشنبه شب در سالن حاجی زاده شهر جویبار به مصاف هم رفتند که در پایان تیم بیمه رازی با نتیجه ۸ بر صفر تیم ستارگان کاشان را مغلوب کرد.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم ستارگان کاشان در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقانیا- یونس سرمستی، برنده (۸- ۱۱)
۶۱ کیلوگرم: مهران نصیری- مسعود اسماعیل پور، برنده (۶- ۷ ضربه فنی)
۶۵ کیلوگرم: رضا نوری- مهدی یگانه جعفری، برنده (صفر- ۷)
۷۰ کیلوگرم: نماینده نداشت- حامد رشیدی، برنده
۷۴ کیلوگرم: جمال عبادی- بهمن تیموری، برنده (۲- ۴)
۸۶ کیلوگرم: حامد عاشق حسینی- مجتبی گلیج، برنده (۵- ۱۰)
۹۷ کیلوگرم: سجاد عزیزی- عباس طحان، برنده (صفر – ۱۰)
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا امیری- جابر صادق زاده، برنده (۳- ۶)
در دیگر دیدار شب گذشته نیز تیم های ستارگان ساری و هیأت کشتی خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس به مصاف هم رفتند که در پایان تیم ستارگان ساری با نتیجه ۶ بر ۲ از سد تیم هیأت کشتی خراسان رضوی گذشت.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم ستارگان ساری در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: مصطفی دامادی، برنده – امیرهدایتی (۶- صفر ضربه فنی)
۶۱ کیلوگرم: نماینده نداشت – جلال علیزاده، برنده
۶۵ کیلوگرم: علی اصغر جبلی، برنده – هاشم مختاری (۹- ۲)
۷۰ کیلوگرم: ایمان رحمانی زاده، برنده- حمید الهیان (۱۲- ۵)
۷۴ کیلوگرم: امید حسن تبار، برنده – محمد قصاب باوفا (۱۱- ۱)
۸۶ کیلوگرم: محمد علی تبار، برنده- مصطفی نجفیان (۷- ۴)
۹۷ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان، برنده – امیرارسلان تاتاری (۱-۱)
۱۲۵ کیلوگرم: جعفر شمس ناتری، احمد میرزاپور، برنده (ناتری حاضر نشد)
