نتایج هفته دوم لیگ کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات هفته دوم دور رفت رقابت های لیگ کشتی آزاد باشگاه های کشور و در گروه الف، تیم های بیمه رازی جویبار و ستارگان کاشان، پنجشنبه شب در سالن حاجی زاده شهر جویبار به مصاف هم رفتند که در پایان تیم بیمه رازی با نتیجه ۸ بر صفر تیم ستارگان کاشان را مغلوب کرد.



نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم ستارگان کاشان در ابتدا آمده است):



۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقانیا- یونس سرمستی، برنده (۸- ۱۱)

۶۱ کیلوگرم: مهران نصیری- مسعود اسماعیل پور، برنده (۶- ۷ ضربه فنی)

۶۵ کیلوگرم: رضا نوری- مهدی یگانه جعفری، برنده (صفر- ۷)

۷۰ کیلوگرم: نماینده نداشت- حامد رشیدی، برنده

۷۴ کیلوگرم: جمال عبادی- بهمن تیموری، برنده (۲- ۴)

۸۶ کیلوگرم: حامد عاشق حسینی- مجتبی گلیج، برنده (۵- ۱۰)

۹۷ کیلوگرم: سجاد عزیزی- عباس طحان، برنده (صفر – ۱۰)

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا امیری- جابر صادق زاده، برنده (۳- ۶)

در دیگر دیدار شب گذشته نیز تیم های ستارگان ساری و هیأت کشتی خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس به مصاف هم رفتند که در پایان تیم ستارگان ساری با نتیجه ۶ بر ۲ از سد تیم هیأت کشتی خراسان رضوی گذشت.



نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم ستارگان ساری در ابتدا آمده است):



۵۷ کیلوگرم: مصطفی دامادی، برنده – امیرهدایتی (۶- صفر ضربه فنی)

۶۱ کیلوگرم: نماینده نداشت – جلال علیزاده، برنده

۶۵ کیلوگرم: علی اصغر جبلی، برنده – هاشم مختاری (۹- ۲)

۷۰ کیلوگرم: ایمان رحمانی زاده، برنده- حمید الهیان (۱۲- ۵)

۷۴ کیلوگرم: امید حسن تبار، برنده – محمد قصاب باوفا (۱۱- ۱)

۸۶ کیلوگرم: محمد علی تبار، برنده- مصطفی نجفیان (۷- ۴)

۹۷ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان، برنده – امیرارسلان تاتاری (۱-۱)

۱۲۵ کیلوگرم: جعفر شمس ناتری، احمد میرزاپور، برنده (ناتری حاضر نشد)