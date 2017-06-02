۱۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

نتایج هفته دوم لیگ کشتی آزاد

تیم‌های ستارگان ساری و بیمه رازی جویبار ، هفته دوم لیگ کشتی آزاد باشگاه های کشور را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات هفته دوم دور رفت رقابت های لیگ کشتی آزاد باشگاه های کشور و در گروه الف، تیم های بیمه رازی جویبار و ستارگان کاشان، پنجشنبه شب در سالن حاجی زاده شهر جویبار به مصاف هم رفتند که در پایان تیم بیمه رازی با نتیجه ۸ بر صفر تیم ستارگان کاشان را مغلوب کرد.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم ستارگان کاشان در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقانیا- یونس سرمستی، برنده (۸- ۱۱)
۶۱ کیلوگرم: مهران نصیری-  مسعود اسماعیل پور، برنده (۶- ۷ ضربه فنی)
۶۵ کیلوگرم: رضا نوری- مهدی یگانه جعفری، برنده (صفر- ۷)
۷۰ کیلوگرم: نماینده نداشت- حامد رشیدی، برنده
۷۴ کیلوگرم: جمال عبادی- بهمن تیموری، برنده (۲- ۴)
۸۶ کیلوگرم: حامد عاشق حسینی- مجتبی گلیج، برنده (۵- ۱۰)
۹۷ کیلوگرم: سجاد عزیزی- عباس طحان، برنده (صفر – ۱۰)
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا امیری- جابر صادق زاده، برنده (۳- ۶)

در دیگر دیدار شب گذشته نیز تیم های ستارگان ساری و هیأت کشتی خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس به مصاف هم رفتند که در پایان تیم ستارگان ساری با نتیجه ۶ بر ۲ از سد تیم هیأت کشتی خراسان رضوی گذشت.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم ستارگان ساری در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: مصطفی دامادی، برنده – امیرهدایتی (۶- صفر ضربه فنی)
۶۱ کیلوگرم: نماینده نداشت – جلال علیزاده، برنده
۶۵ کیلوگرم: علی اصغر جبلی، برنده – هاشم مختاری (۹- ۲)
۷۰ کیلوگرم: ایمان رحمانی زاده، برنده- حمید الهیان (۱۲- ۵)
۷۴ کیلوگرم: امید حسن تبار، برنده – محمد قصاب باوفا (۱۱- ۱)
۸۶ کیلوگرم: محمد علی تبار، برنده- مصطفی نجفیان (۷- ۴)
۹۷ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان، برنده – امیرارسلان تاتاری (۱-۱)
۱۲۵ کیلوگرم: جعفر شمس ناتری، احمد میرزاپور، برنده (ناتری حاضر نشد)

