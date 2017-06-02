فعالیت ۲۰۰ هیئت مذهبی شهرستان تویسرکان در ماه رمضان

علیرضا بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ۲۰۰ هیئت مذهبی ثبت شده در ۳ شهر، ۲ بخش، ۷ دهستان و ۱۱۴ روستای شهرستان تویسرکان فعال است و با برگزاری جلسات قرآنی، گفتمانهای دینی، پاسخ به شبهات مذهبی و کلاس های آموزش قرآن در سطوح مختلف عمومی و تخصصی مشغول به فعالیت مذهبی و دینی هستند.

وی با بیان اینکه هیئات مذهبی بازوان اجرایی سازمان تبلیغات اسلامی هستند، افزود: با هماهنگی های انجام شده توسط شورای هیئات مذهبی در ایام ماه رمضان فعالیت این هیئات به سمت برگزاری جلسات قرآن و برگزاری نشست های بصیرت افزایی جوانان ونوجوانان در زمینه مذهبی، سیاسی واجتمایی معطوف است.

رئیس شورای هیئات مذهبی تویسرکان عنوان کرد: هیئات مذهبی به‌عنوان پایگاه های جذب جوانان می توانند نقش موثر و بیشتری در تربیت دینی و اعتقادی جونان داشته باشند و این مهم رسالت مسئولان هیئات مذهبی را سنگین تر می‌کند.

وی با بیان اینکه ماه رمضان ماه قرآن است و قرآن مجید در این ماه در شب قدر نازل شده و پیوند بسیار محکمی بین قرآن و ماه مبارک رمضان وجود دارد، گفت: به همین دلیل در این ماه باید بیشتر قرآن بخوانیم و بیشتر با تفسیر آن آشنا شویم و بیشتر به آن عمل کنیم.

بیاتی با تاکید بر اینکه باید مفاهیم قرآن را هرچه صحیح تر در سطوح مختلف جامعه تبیین کرد و در دسترس جامعه قرار داد، گفت: باید از موازینی که علما و مفسران به دست ما سپرده اند بهره گیری کرده و با تدبر بیشتر مفاهیم روشنی از قرآن به دست آوریم و به جامعه عرضه کنیم تا دین خود را به اسلام و قرآن ادا کرده باشیم