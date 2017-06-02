ضرورت آمادگی اعزام سه میلیون زائر ایرانی در اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری در چهارمین جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی که با حضور خندان دل رئیس کمیته زیرساخت، استانداران ایلام و کرمانشاه و سایر اعضای این ستاد برگزار شد با اشاره به ضرورت آمادگی برای اعزام و ساماندهی حدود سه میلیون زائر در اربعین امسال گفت: تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در مسیر تردد زائران زمانبر است و نباید هیچ فرصتی را از دست بدهیم.

وی با اشاره به ضرورت آموزش زائران و فرهنگ سازی از سوی رسانه‌ها برای برنامه‌ریزی مناسب سفر، از اختصاص زمین برای استقرار ویژه اورژانس در مهران خبر داد و بر ضرورت ساخت کنارگذر غربی شهر مهران تاکید کرد.

در این جلسه خندان دل معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی و رئیس کمیته زیرساخت ستاد با بیان برنامه‌های پیش‌بینی شده کمیته تحت مسئولیت خود از معاونان عمرانی استانداری‌ها خواست امکانات خود را برای پیشبرد طرح‌های عمرانی مرتبط با اعزام زائران اربعین حسینی بکار گیرند.

در این جلسه دیگر اعضای ستاد مرکزی اربعین حسین به بیان نقطه نظرات خود در راستای رفع مشکلات سال گذشته اعزام زائران و ارائه پیشنهادات پرداختند.