فضای وحدت و همدلی زیادی در بین مردم و مسئولان استان حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر جمعه در شورای اداری آذربایجان شرقی که به منظور معارفه حجت‌ الاسلام محمدعلی آل‌هاشم به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه جدید تبریز تشکیل شده بود، افزود: از مقام معظم رهبری به واسطه تعیین امام جمعه ای برای تبریز از میان فرزندان این خطه قدردانی می کنم، حجت الاسلام آل هاشم بوی لشگریان عاشورا را می دهد.

وی با بیان اینکه از خدمات ۲۲ ساله آیت الله مجتهد شبستری در استان قدردانی می کنم، ادامه داد: سفر پنج مرداد رهبری را به تبریز فراموش نکرده ایم و مشتاقانه در انتظار زیارت مجدد ایشان در استان هستیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مردم این استان در طول تاریخ، عشق خود را به ولایت و ارزش‌های الهی ثابت کرده‌اند، گفت: مردم آذربایجان شرقی، خاطره سفر رهبر معظم انقلاب به این استان در سال ۱۳۷۲ را فراموش نکرده ‌اند و عاشقانه و مشتاقانه منتظرند تا مجدداً ایشان را از نزدیک زیارت کنند.

اعلام همکاری و همراهی با حجت ‌الاسلام آل‌هاشم

وی با بیان اینکه همدلی و همراهی مجموعه مدیریتی استان را با نماینده ولی فقیه اعلام می ‌کنم، ابراز داشت: امیدواریم با محوریت حجت ‌الاسلام آل‌هاشم بتوانیم در جهت ارزش‌ های نظام اسلامی و پاسداری از خون شهیدان قدم برداریم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مردم این استان مشتاقانه گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند و آخرین مورد آن در انتخابات ۲۹ اردیبهشت بود که به ندای رهبری لبیک گفتند، ادامه داد: مردم استان تا آخرین ساعت رأی ‌گیری حضور گسترده خود را پای صندوق های رای نشان دادند.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی دو سال پیاپی در ارزیابی ‌های ملی به‌ عنوان استان برتر از نظر امنیتی شناخته شده است.

جبارزاده ادامه داد: این مهم حاصل تلاش شبانه ‌روزی نیروهای مسلح و تلاشگران عرصه امنیت استان است.

وی با اشاره به نام گذاری امسال با عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت: در سال گذشته با همت مردم و مسئولان استان برای ۱۵۸۴ واحد تولیدی تامین مالی شد. اهداف ملی سیاست های اقتصاد مقاومتی در برش استانی محقق شده است.

جبارزاده گفت: مردم استان آذربایجان شرقی لایق همه نوع خدمت هستند و ما آماده خدمت هستیم.