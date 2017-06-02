به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجتبی میردامادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار داشت: زمانی که انسانی بر خداوند توکل کند واز وی در کارهای خود کمک بگیرد تمامی مشکلات انسان رفع می‌شود.

وی افزود: بر این اساس پروردگار مهربان مشکلات جامعه‌ای را که در امور تقوا پیشه کند رفع خواهد کرد و با این یقین نیازی نیست چشم ما به دست بیگانگان و دشمنان اسلام همچون آمریکا باشد.

ثمره ارتباط با امریکا تنها وابستگی به غرب است

امام جمعه موقت اصفهان با تاکید بر اینکه ثمره ارتباط با امریکا تنها وابستگی به غرب به جای توکل بر خداوند و استفاده از توانایی‌های داخلی است، ابراز داشت: دشمن هدف خود را نفوذ از طریق جبهه‌ فرهنگی قرار داده است همانگونه که غربی‌ها با سند ۲۰۳۰ راه نفوذ را در کشور ما بازکردند.

وی ادامه داد: سند ۲۰۳۰ می‌خواهد راه بر آموزش فرهنگ جهاد و شهادت را با نفوذ بر تاثیرگذارترین نهاد آموزشی بربندد و فرهنگ ارتباطات غربی را به جای فرهنگ اصیل و کامل ایرانی اسلامی در الگوی تربیتی فرزندان ما جای دهد.

حجت‌الاسلام میردامادی با انتقاد از اینکه چرا این سند برای تصویب به مجلس نرفته است و مردم از آن با خبر نبوده‌اند، تاکید کرد: ملت ایران سند خفت‌بار و ننگین ۲۰۳۰ را که با زیرپاگذاشتن فرهنگ ایرانی اسلامی، آموزش مسایل جنسی برای سنین پیش‌دبستانی را لازم برشمرده و هم‌جنس بازی را ترویج می‌دهد هرگز نخواهد پذیرفت.

مدعیان حقوق کودکان ایرانی، در خون غلطیدن کودکان بیگناه را نادیده می‌گیرند

وی اضافه کرد: این افراد مدعی حقوق کودکان ایرانی هستند اما حقوق هزاران کودکان بی گناه در خون غلطیده در یمن و فلسطین و سوریه را زیر پا له کرده و داعش را به راه انداخته‌اند.

امام جمعه موقت اصفهان در ادامه با اشاره به سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورهای عربی گفت: هدف این دولت انسجام کشورهای عربی در دین اسلام است چراکه به خوبی می‌داند قدرتی در برابر این نیروی عظیم ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حلول ماه مبارک رمضان ابراز داشت: رمضان سرچشمه ارزش‌های الهی در عبودیت است خداوند در این میزبان مردم است، ماهی که برترین ساعات و روزها در آن قرار قرار دارد و بندگان بیشتری رو به سوی درگاه الهی می‌آورند.

حجت‌الاسلام میردامادی تاکید کرد: باید از هم اکنون خود را برای شب‌های قدر آماده سازیم و از لذت بیداری در شب در ماه رمضان استفاده کنیم که یاد خدا آرامش بخش دل‌های مومنان است.

وی با تسلیت سالگرد ارتحال امام و گرامیداشت ایام ۱۵ خرداد گفت: امام خمینی (ره) انقلابی را پایه‌گذاری کرد که جهانی شد و به همین دلیل تمامی دشمنان اسلام در مقابل این حرکت الهی بسیج شده‌اند اما به لطف الهی هرگز در مقاصد خود موفق نخواهند بود.

امام جمعه موقت اصفهان راز موفقیت امام خمینی (ره) را در ارتباط ایشان با خداوند برشمرد و ابراز داشت: این الگویی برای ما و مسئولان نظام است که راه سعادت و قدرت ما در ارتباط با خدا است و ارتباط با دشمن چیزی جز ذلت و خواری ندارد.