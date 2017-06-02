رهبری همواره درکنار مردم هستند/ اتمام پروژه های آیت الله شبستری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید محمدعلی آل‌ هاشم امروز در خطبه‌ های نماز جمعه این هفته که نخستین اقامه نماز جمعه خود در تبریز بود، ابراز داشت: از اعتماد مقام معظم رهبری به بنده تشکر می کنم و تمام تلاش خود را برای اجرای فرامین ایشان در استان به کار می گیرم و شبانه روزی برای این مهم تلاش خواهم کرد.

وی با بیان اینکه از خدمات آیت الله شبستری قدرانی می کنم، گفت: پروژه های فرهنگی امام جمعه سابق تبریز و برنامه‌ های ناتمام را به سرانجام خواهم رساند.

نماینده جدید ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه با همراهی مردم پیش خواهیم رفت، ادامه داد: ادامه‌ دهنده راه ائمه جمعه‌ های دلسوز دیگر تبریز خواهم بود و برای تبریز و آذربایجان تمام تلاش خود را خواهم کرد.

وی سپس با اشاره به اهمیت انجام فریضه مهم نماز جمعه گفت: افرادی که در نماز جمعه حاضر شده ‌اند باید به سمت تقوای الهی رفته و خوف از خشیت الهی داشته باشند.

احداث مصلای بزرگ امام در تبریز یکی از اقدامات ارزشمند آیت الله شبستری

وی با اشاره به خدمات امام جمعه سابق تبریز گفت: احداث مصلای بزرگ امام در تبریز یکی از اقدامات ارزشمند آیت الله مجتهد شبستری است.

حجت ‌الاسلام آل‌ هاشم با اشاره به اینکه از محبت بی‌ دریغ مردم در استقبال از بنده تشکر و قدردانی می کنم، افزود: این لطف مسئولیت بنده را سنگین‌ تر می‌ کند.

وی با بیان اینکه با رحلت امام خمینی(ره) رهبری امام خامنه‌ ای آغاز شد، گفت: مقام معظم رهبری دلاورانه برای انقلاب تلاش کرده اند و در این مسیر ترور هم شدند ولی همیشه در کنار مردم بودند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه ساده‌زیستی و مدیریت امام خمینی(ره) باید همیشه ادامه یابد، گفت: عزت و استقلال کشور از برکات رهبر کبیر انقلاب اسلامی بود.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: ماه ضیافت خدا ماه بزرگی است که زمینه تقرب الهی را فراهم می ‌کند.

وی با بیان اینکه نباید نیازمندان در این ماه فراموش شوند، گفت: کمک به ایتام و نیازمندان ضروری است. روزه یگانه عبادت مخفی است که دیده نمی ‌شود.

حجت ‌الاسلام آل‌ هاشم اظهار داشت: روزه در جسم و روح خود انسان جاری است و زکات و نماز عبادت ‌هایی است که دیده می ‌شوند ولی روزه باعث تقویت اراده خود انسان می ‌شود.