به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجواد آیت‌اللهی در خطبه‌های امروز نمازجمعه یزد با اشاره به فرا رسیدن سالروز رحلت امام خمینی (ره) همچنین واقعه تاریخی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ اظهار داشت: امام خمینی (ره) با الگوگیری از مکتب امام حسین (ع) و با پشتوانه مردمی و توکل به خدا توانست حکومت اسلامی مدنظر شیعیان را پایه‌ریزی کند.

وی عنوان کرد: امام خمینی (ره)، انقلابی ایجاد کرد و حکومتی پایه‌ریزی کرد که توانست الگوی بسیاری از کشورها باشد و بسیاری از مردم مسلمان جهان را آگاه کرد.

آیت‌اللهی ادامه داد: بعد از رحلت امام خمینی (ره) نیز مجلس خبرگان رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان فقیهی شایسته و شخصیتی عالم و بصیر به عنوان رهبر جامعه اسلامی انتخاب کرد.

وی بیان کرد: تدبر و مدیریت رهبری در طول سه دهه اخیر بر همگان ثابت شده و همین تدبر بود که توانست انقلاب اسلامی را از گزند حوادث حفظ کند.

امام جمعه موقت یزد عنوان کرد: تدبیر ایشان حتی در همین انتخابات اخیر نیز به خوبی به چشم می‌خورد و این شیوه مدیریت جامعه اسلامی به همگان ثابت می‌کند که هر چه از عمر انقلاب اسلامی می گذرد، بر صلاحیت رهبری نیز افزوده می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی در جامعه اسلامی اظهار داشت: برخی مسئولان از دین مردم غافل شده اند و به جای ترویج دین در تلاش برای سوق دادن جامعه به سمت موسیقی حرام، بدحجابی و ... هستند.

آیت‌اللهی خاطرنشان کرد: بدحجابی نیز هر روز در جامعه در حال افزایش است و حتی در دارالعباده یزد که روزگاری چادر پوشش همه زنان این دیار بود، روند بدحجابی بسیار نگران کننده است.

امام جمعه موقت یزد تصریح کرد: مسائل فرهنگی در کنار مسائل اقتصادی همواره از دغدغه های رهبری بوده اما مسئولان نسبت به آن توجه نمی کنند و از صبر رهبری در این زمینه سوء استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: مسئولان باید التزام عملی به ولایت‌فقیه داشته باشند و منویات ایشان را به شکل جدی مدنظر خود قرار دهند و در مسیر تحقق آن تلاش کنند.