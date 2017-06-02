انقلاب اسلامی ایران صادر کننده اندیشه های فرهنگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجند در خطبه های این هفته نماز جمعه بیرجند با تاکید بر اینکه امانت داری و صداقت از شاخصه های جامعه باتقوا است، اظهارکرد: سی و هفتمین منزل عرفان عملی اخلاق است.

وی با بیان اینکه اصل اخلاق رسیدن به کمال و هدف الهی است، ادامه داد: الگو گرفتن از پیامبر(ص) و پیاده کردن قرآن مسیری است که فرد با اخلاق باید طی کند.

وی مبنای نظام اسلامی را ولایت فقیه دانست و افزود: تقوا رسیدن به کمال است و ولایت آخرین مرحله از کمال است.

امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه منطق آمریکا شهوت است و جمهوری اسلامی علیه این منطق مبارزه می کند، گفت: اگر می خواهیم سرباز دین باشیم باید بر زندگی ما عقل حاکم باشد و شهوت تحت کنترل عقل درآید.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اذعان به اینکه متاسفانه در کشور ما بحران جنسیتی وجود دارد، ادامه داد: این در شان جامعه اسلامی نیست و حل آن نیز توسط دولت و یک فرد محقق نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید نیازهای شهوانی تحت کنترل عقل قرار گیرد، گفت: همه ملت باید تصمیم بگیرند تا نیازهای شهوانی انسان تحت کنترل عقل باشد.

امام جمعه بیرجند در ادامه به سالروز ارتحال امام خمینی(ره) اشاره کرد و بیان داشت: امام خمینی(ره) هدف و راه ایمان را با بصیرت و اتحاد در پیش گرفته بود و ما نیز باید ادامه دهنده همین راه باشیم.

وی با اشاره به قیام ۱۵ خرداد نیز گفت: این قیام منبعی برای انقلاب اسلامی شد که امروز سینه به سینه استکبار ایستاده ایم.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید صادر کننده اندیشه های اسلامی باشد، گفت: نباید بگذاریم دیگران برای فرهنگ ما برنامه ریزی کنند.

وی بیان داشت: ما باید خودمان برای مسائل فرهنگی کشورمان برنامه ریزی کنیم اما متاسفانه در حوزه فرهنگی برنامه ای حتی برای ۵ سال آینده خود هم نداریم و دیگران در سند ۲۰۳۰ برای حوزه فرهنگی ما برنامه ریزی کرده اند.

امام جمعه بیرجند بر رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه تاکید کرد و گفت: رسیدگی به محرومان از شاخصه های انقلاب اسلامی است که باید مسئولان به این امر توجه ویژه داشته باشند.