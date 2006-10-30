دانشگاه آزاد ارزان ترين دانشگاه غير دولتي دنيا / اختصاص 40 ميليارد تومان وام شهريه به دانشجويان

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر، دكتر عبدالله جاسبي عصر روز گذشته در مراسم افتتاح پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر بابك اضافه كرد: ما براي كمك به دانشجوياني كه امكان پرداخت شهريه خود را ندارند از دولت تقاضاي وام كرده ايم اما عليرغم اين كه اين وام از سوي مجلس تصويب شده اما دولت هنوز به دانشگاه آزاد پرداخت نكرده است.

وي اضافه كرد : دانشگاه آزاد 35 تا 40 ميليارد تومان از صندوق رفاه خود وام به دانشجويان خود پرداخت خواهد كرد اما اين مبلغ بسيار اندك است و براي آن كه تقاضاي وام اكثر افراد را پاسخ دهيم 150 تا 200 ميليارد تومان بودجه نياز داريم.

جاسبي يكي از مهمترين ملاك هاي گسترش رشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد را جذب اعضاي هيات علمي دانست و گفت: بيشتر واحدهاي دانشگاه آزاد خواهان گسترش رشته هاي خود هستند درحالي كه بايد براي اين كار اولويت خود را در جذب اعضاي هيات علمي و بورسيه كردن آن ها قرار دهند.

وي اضافه كرد: يكي از مهمترين اركان توسعه و پيشرفت در دنياي امروز مجهز شدن به تكنولو‍ژي روز است. توسعه واقعي در همه كشورهاي دنيا بيش از هر چيز ديگري وابسته به نيروي انساني كارآمد است.

جاسبي اظهار داشت: در دنياي امروز تنها كشورهايي مي توانند اميدوار باشند كه در ميان كشورهاي توسعه يافته قرار گيرند كه دانشگاه هاي بيشتر و مجهزتري داشته و كيفيت آموزشي آن ها در سطح بالايي باشد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد كرد: در طول تاريخ بشريت رفاه هيچ ملتي در هيچ زماني به اندازه امروز وابسته به آموزش عالي نبوده است. اين مسئله بدان معنا است كه براي رسيدن به رفاه، توسعه و خودكفائي بايد به سمت توسعه دانشگاه ها و ارتقاء كيفيت آموزشي حركت كرد.

جاسبي خاطر نشان كرد: در آينده با رقابت دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي روبرو خواهيم بود و در اين ميان دانشگاهي موفق خواهد بود كه در بحث كيفيت آموزش و پژوهش حرف اول را بزند و نسبت به ديگر دانشگاه ها پيشي بگيرد.

وي گفت: يكي از افتخارات جمهوري اسلامي آن است كه تعداد دانشجويان كشور نسبت به پيش ازانقلاب 15 درصد افزايش يافته است هرچند كه برخي از افراد تنگ نظر نيز عدم دستيابي به شغل را عاملي براي مخالفت با اين دستاورد قلمداد مي كنند.

رئيس دانشگاه آزاد ادامه داد: نبايد مشكل اشتغال با آموزش پيوند بخورد زيرا هدف آموزش عالي ايجاد اشتغال نيست بلكه ارتقاء سطح علمي و فرهنگي جامعه در ميان قشرهاي مختلف مردم است.

جاسبي تاكيد كرد: هنوز تا رسيدن به سرانه دانشجويي استاندارد در كشورهاي پيشرفته فاصله زيادي داريم و هر چقدر ظرفيت پذيرش دانشجويان خود را افزايش دهيم باز هم كم است.

وي اضافه كرد: گذشته از تربيت نيروي انساني، آموزش عالي درتوسعه شهرها و مناطق محروم نيز نقش مهمي در طول سال هاي گذشته داشته و هر جا كه دانشگاه وارد شده توسعه و آباداني نيز وارد شهر شده است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: در كشور انگليس دانشگاه هايي كه از شهر لندن دورتر هستند امكانات بهتري دارند به همين خاطر مردم نيز ترجيح مي دهند در اين شهرها به تحصيل مشغول شوند در حالي اين مسئله در كشور ما برعكس است.

جاسبي افزود: اگر آموزش عالي را در سراسر كشور و مناطق محروم توسعه دهيم آن وقت مهاجرت به تهران متوقف مي شود و حتي در بعضي از شهرها نيز مهاجرت مردم معكوس مي شود و افراد ترجيح مي دهند در شهر خود به تحصيل بپردازند.

وي تاكيد كرد: امروز توقعات دانشجويان نسبت به 20 سال پيش تفاوت كرده و اين حق يك دانشجو است كه امكانات رفاهي مانند مسجد، سلف سرويس، خوابگاه و كتابخانه بخواهد،‌ دانشگاه نيز از اين مسئله استقبال مي كند.