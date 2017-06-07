به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شکری در دیدار صبح چهارشنبه خود با فرماندار مهدیشهر در دفتر وی، ضمن تأکید بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی و فرهنگی در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی، بیان کرد: امروز اگر میخواهیم ترویج سبک زندگی دینی و قرآنی را داشته باشیم باید مردم را به سمت مساجد، خانههای قرآنی، امور فرهنگی و ... سوق دهیم که یکی از راههای آن استقرار روحانی در روستاها برای مقابله با تهاجم فرهنگی است، امروز خوشبختانه چهارخانه عالم روستایی در مهدیشهر قرار دارد که در صورت تأمین اعتبار مناسب میتوان برای احداث چهارخانه عالم دیگر نیز اقدام کرد.
وی با تأکید بر ضرورت ترویج و اشاعه سبک زندگی قرآنی در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان، افزود: امیدواریم بتوانیم در آینده اعتبارات لازم برای احداث خانه عالم روستایی را جذب و شاهد استقرار روحانی در هشت روستای این شهرستان باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین مباحث در اشاعه سبک زندگی مقوله تبلیغ است که باید بهخوبی از آن بهره جست، گفت: ۳۲روحانی در مهدیشهر حضور دارند که همگی آنها در سامانه ثبت اطلاعات تبلیغی موسوم به سجام ثبتنام کردهاند که این امر بهعنوان نخستین شهرستان استان سمنان، نشان از حضور درصحنه مبلغان مهدیشهری دارد.
شکری بیان کرد: باید از ظرفیتهای موجود در مهدیشهر بهره برد، امروز در این شهرستان ۱۳۰مداح، ۱۴۴هیئت مذهبی، دو موسسه قرآنی، چهارخانه عالم روستایی، چهارخانه قرآن شهری و روستایی، شش روحانی مستقر و چهار روحانی طرح هجرت شناساییشدهاند که با استفاده از این ظرفیتها میتوان ترویج دین اسلام را در منطقه بهخوبی ارتقاء داد.
وی با اشاره به وجود دو حوزه علمیه با حضور ۱۱۰ طلبه شامل ۵۰ طلبه برادر و ۶۰ طلبه خواهر، این ظرفیتهای عظیم و معنوی را قابلتوجه دانست و افزود: رسالت تبلیغات اسلامی همانطور که در اساسنامه آن و در حکم امام راحل(ره) خطاب به این نهاد آمده، تبلیغ حکیمانه دین مبین اسلام است که این تأکید بر واژه حکیمانه همان نقطه عطف سازمان تبلیغات اسلامی در مقولات اجتماعی است لیکن باید از ظرفیتهای این سازمان در کنار همراهی تمام نهادهای اجرایی و فرهنگی در مهدیشهر بهره برد تا بتوانیم سبک زندگی اسلامی را بیش از گذشته ترویج دهیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به ظرفیتهای خوب فرهنگی و مذهبی مهدیشهر، از حضور شش روحانی مستقر و چهار روحانی طرح هجرت در روستاهای شهرستان خبر داد و گفت: باید از این پتانسیلها در راستای ترویج تعالیم الهی بهره کافی را برد.
شکری بابیان اینکه دو روستای دیگر مهدیشهر نیازمند استقرار روحانی است و این مهم در صورت تأمین اعتبار لازم محقق خواهد شد، بیان کرد: یکی از ظرفیتهای خوب مهدیشهر مقوله عشایر هستند که قطعاً در بسیاری برنامههای فرهنگی پیشگام مسئولان حرکت میکنند و اداره کل تبلیغات اسلامی در رابطه با این قشر نیز طی سال جاری برنامههای شاخصی را تدارک خواهد دید.
وی افزود: دیگر ظرفیت عظیم مهدیشهر که میتوان از آن در راستای ترویج دین مبین اسلام نیز استفاده کرد، گردشگر پذیری آن است که باوجود مسافران فراوانی که مقصدشان این شهرستان محسوب میشود، میتوان کارهای فرهنگی فراوانی را صورت داد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در دیگر بخش سخنان خود، تأکید داشت: یکی از رسالتهای مهم سازمان تبلیغات اسلامی توجه به مسائل فرهنگی و حفظ دین مردم است و این امر پرهیز از کارهای ظاهری و روبنایی میسر خواهد شد تا با یک نگاه ویژه به موضوع فرهنگ جامعه و فرهنگسازی مناسب بتوانیم به رسالت این نهاد جامه عمل بپوشانیم.
حسن ارگی فرماندار مهدیشهر نیز در این دیدار خواستار استفاده بهینه از ظرفیتهای سازمان تبلیغات اسلامی برای پیشبرد اهداف نظام و برنامههای دولت دوازدهم شد و گفت: هیئتهای مذهبی، کانونهای فرهنگی، مداحان، روحانیان، مبلغان، فضای مجازی و ... بهعنوان ظرفیت این سازمان باید با قید اولویت در امور فرهنگی شهرستان بهخصوص برای سنین پایه و امور تربیتی مورد بهرهبرداری قرار گیرد تا شاهد رشد پدیده شوم تهاجم فرهنگی نباشیم.
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