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۱۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۹

درچهارمحال و بختیاری؛

۴۰ اکیپ نظارتی بر روند توزیع کالاهای اساسی خانوار نظارت می کنند

۴۰ اکیپ نظارتی بر روند توزیع کالاهای اساسی خانوار نظارت می کنند

شهرکرد- رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۰ اکیپ نظارتی بر روند توزیع کالاهای اساسی خانوار نظارت می کنند.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان با عنوان ضیافت در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است، اظهار داشت: طرح ویژه نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان با  عنوان ضیافت آغاز که تا پایان تیرماه ادامه دارد.

وی افزود: امسال بیش از ۴۰ اکیپ بر نحوه توزیع، قیمت و کیفیت کالاهای پر مصرف در ماه مبارک رمضان نظارت می‌کنند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیشترین کالاهای مصرفی در ماه رمضان شامل مواد پروتئینی، شکر، زولبیا و بامیه، خرما، برنج، روغن و حبوبات است که اکیپ‌های نظارتی بر نحوه توزیع، قیمت و کیفیت این کالاها نظارت می‌کنند.

کد مطلب 3994870

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