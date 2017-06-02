۴۰ اکیپ نظارتی بر روند توزیع کالاهای اساسی خانوار نظارت می کنند

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان با عنوان ضیافت در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است، اظهار داشت: طرح ویژه نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان با عنوان ضیافت آغاز که تا پایان تیرماه ادامه دارد.

وی افزود: امسال بیش از ۴۰ اکیپ بر نحوه توزیع، قیمت و کیفیت کالاهای پر مصرف در ماه مبارک رمضان نظارت می‌کنند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیشترین کالاهای مصرفی در ماه رمضان شامل مواد پروتئینی، شکر، زولبیا و بامیه، خرما، برنج، روغن و حبوبات است که اکیپ‌های نظارتی بر نحوه توزیع، قیمت و کیفیت این کالاها نظارت می‌کنند.