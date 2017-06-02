پرونده ۲۰ ساله مینی بوس های فرسوده بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان اینکه شرکت اتوبوسرانی یکی از بزرگترین شرکت های شهرداری تهران است، افزود: در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان گردش مالی این شرکت است.

وی ادامه داد: سرویس دهی این شرکت به گونه ای است که در تمام ایام سال به صورت معمول خدمات ارائه می دهد و در تمامی مناسبت ها به صورت ویژه فعالیت می کند. یکی دیگر از ویژگی های شرکت واحد اتوبوسرانی این است که اعضای مجمع آن شورای اسلامی شهر تهران است. اساسنامه این شرکت نیز به سال ۱۳۳۵ باز می گردد.

حسینی با بیان اینکه براساس این اساسنامه با توجه به بازرس و حسابرسی قانونی ای که شورای اسلامی شهر تهران مشخص کرده است، مجمع این شرکت برگزار شد گفت: در این جلسه حسابرس اعلام کرد که حسابرسی این شرکت Clean است که اصلاحا به آن حسابرسی مطلوب می گویند. این خود یک دستاورد بزرگ برای مجموعه شهرداری تهران به حساب می آید.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که درتهران حدود ۳۰۰۰ کیلومتر خطوط اتوبوسرانی وجود داردگفت : ۱۸۰ کیلومتر از این خطوط مربوط به اتوبوس های تندرو و BRT است. آمارها نشان می دهد که ۲۰ درصد از جابه جایی های شهر تهران توسط خطوط اتوبوسرانی در حال انجام است. که این خطوط عدد قابل ملاحظه ای است.

به گفته حسینی، چند دستاورد خوب نیز در سال گذشته در این مجموعه داشتیم از جمله خبر خوبی که می توانیم بگوییم این است که بحث قدیمی نوسازی مینی بوس های فرسوده که یک پرونده ۲۰ ساله دارد، با تلاش همکارانم پرونده آن بسته شد. حدود ۵۰۰ دستگاه مینی بوس در سال قبل اسقاط شد و امسال نیز ۲۰۰ دستگاه مینی بوس فرسوده در حال اسقاط شدن است که عملا می توانیم جشن نوسازی مینی بوس های فرسوده را بگیریم. این خبر برای مردم شهر تهران خبر خوبی است. به خصوص اینکه آلودگی هوا با این اقدامات قابل برطرف شدن است.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه در دولت دهم و یازدهم اتوبوس جدیدی دریافت نکریم در حالی که این نیاز ناوگان است و سن فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی در شهر تهران هر روز بالاتر می رود گفت: قاعده کار این بود که ۸۲.۵ درصد از قیمت یک اتوبوس را باید دولت پرداخت می کرد و الباقی آن را شهرداری و یا بخش خصوصی تامین می کرد که عملا با عدم تحقق آن از سوی دولت مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

وی در ادامه به راه اندازی خطوط اتوبوسرانی درمناطقی که فاقد این خطوط بودند اشاره کرد و گفت : یک موضوع مهم دیگری که وجود داشت؛ این بود که در یکسری از مناطق بعضا خطوط اتوبوسرانی نداشتند مانند منطقه ۲۲، ۱۸ و یا ۲۱ و ۵ که برای این مناطق نیز در سال گذشته یکسری از خطوط اتوبوسرانی راه اندازی شد و تعدادی از اتوبوس های که وارد شبکه شد را در این خطوط جدید مورد استفاده قرار دادیم.

حسینی اضافه کرد : نکته مهم دیگری که در دستور کار قرار گرفت این بود با توجه به اینکه یک رابطه عرضه و تقاضا در سیستم حمل و نقل عمومی وجود دارد؛ همیشه ماتریس تقاضا مهم است اما تا کنون به این ماتریس توجه ویژه نشده بود ما بین دو نقطه خطوط اتوبوسرانی را ایجاد می کردیم و مردم خودشان نیاز خود را با این خطوط تنظیم می کردند. اما امکان دارد که نیاز مردم با آنقطه مبدا و مقصد نباشد. یک کار علمی را با کمک دانشگاه تهران شروع کردیم که با یک آمار گیری ای که در صنوف و اقشار مختلف ایجاد می شود مانند دانش آموزان، دانشجویان، مهندسان و اطبا که بتوانیم ماتریس تقاضا را متوجه شویم. از سوی دیگر یک نرم افزاری طراحی شده است که براساس آن نرم افزار ما می توانیم سرانه اشغال خطوط را نیز به دست آوریم.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه در ناوگان اتوبوسرانی یک ضریب اشغال صندلی داریم که باید عدد قابل ملاحظه و درستی باشد، گفت: در برخی از خطوط ما ضریب اشغال صندلی دو دهم یعنی ۲۰ درصد است این اصلا جوابگو نیست. در اینجا باید موج حمل و نقلی را تغییر دهیم. شاید یک اتوبوس برای این ضریب زیاد باشد و ما می توانیم خدمات رسانی به این بخش را با یک مد مینی بوسی انجام دهیم. این کار راندمان کاری را بالا می برد. این کار به صورت علمی با کمک اساتید شروع شده است و من امیدوار هستم امسال به نتیجه خوبی برسد که یک نقطه عطف و تحولی در شبکه ایجاد می کند. عملا می توان گفت که بعد از این مطالعه می توانیم بگوییم که در شهر تهران به چند دستگاه اتوبوس نیاز داریم. تا این مطالعه انجام نشود هر عددی که به آن اشاره می کنیم براساس حدس و گمان خواهد بود.