عبدالله عبدالله: آماده مذاکره با معترضان کابل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در واکنش به تظاهرات امروز در کابل، با انتشار پیامی اعلام کرد که صدای مردم شنیده می شود.

وی افزود: ما از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم حمایت می‌کنیم و آماده‌ هستیم تا با نماینده معترضان مذاکره کنیم.

این درحالی است که «عبدالطیف پدارم» نماینده مردم افغانستان در شورای ملی این کشور و «احمد ضیا مسعود» نماینده سابق رئیس جمهوری افغانستان نیز به جمع اعتراض‌کنندگان پیوسته‌اند و تاکید دارند که تا زمان پیروزی عدالت اجتماعی، تظاهرات ادامه خواهد یافت.

پدرام دولت فعلی افغانستان را فاسد خواند و گفت که این نظام قابل تغییر است.

احمد ضیا مسعود نیز از نیروهای امنیتی افغانستان به‌خاطر شلیک‌ به روی متعرضان انتقاد کرد و گفت که این اقدام آن‌ها خلاف قانون اساسی افغانستان است.

وی در ادامه گفت که خواست ما تغییر ساختار سیاسی افغانستان است و تظاهرات ما تا زمان رسیدن به هدف ادامه خواهد یافت.

افزون بر این کاخ ریاست جمهوری افغانستان نیز با صدور بیانیه ای مردم را به خونسردی دعوت کرد و گفت که ما باید فضای شهر را تحت حاکمیت قانون در آرامش نگه داریم و بدانیم که دشمن هر لحظه برای صدمه زدن به مردم ما درکمین است.

لازم به ذکر است که مردم افغانستان صبح امروز در اعتراض به حمله خونین چهارشنبه گذشته در کابل دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری «اشرف غنی» رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان شدند.

این تظاهرات با دخالت نیروهای امنیتی افغانستان به خشونت کشیده شد و طی درگری مردم با نیروهای امنیتی افغانستان 7 تن کشته و 20 نفر دیگر نیز زخمی شدند.