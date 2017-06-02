جنگل های کبیرکوه ملکشاهی دچار آتش سوزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه آتش سوزی های مکرر در جنگل های استان ایلام عصر امروز جنگل های کبیرکوه از سمت ملکشاهی (منطقه سورگه باولگ) دچار آتش سوزی شده است.

طبق گفته مسئولان منابع طبیعی شهرستان، نیروهای مردمی و یگان حفاظت منابع طبیعی در حال اعزام به منطقه برای اطفای حریق هستند.

از شهروندان خواسته شده که برای اطفای حریق به کمک نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی بشتابند.

طی چند روز گذشته آتش سوزی های فراوانی در سطح جنگل های استان ایلام رخ داده که از جمله آن می توان به آتش سوزی در منطقه سرخ گیر ایوان، آب انار آبدانان و سیروان اشاره کرد.