  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۳۲

جنگل های کبیرکوه ملکشاهی دچار آتش سوزی شد

جنگل های کبیرکوه ملکشاهی دچار آتش سوزی شد

ایلام-ساعتی پیش جنگل های کبیرکوه شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام دچار آتش سوزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه آتش سوزی های مکرر در جنگل های استان ایلام عصر امروز جنگل های کبیرکوه از سمت ملکشاهی (منطقه سورگه باولگ) دچار آتش سوزی شده است.

طبق گفته مسئولان منابع طبیعی شهرستان، نیروهای مردمی و یگان حفاظت منابع طبیعی در حال اعزام به منطقه برای اطفای حریق هستند.

از شهروندان خواسته شده که برای اطفای حریق به کمک نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی بشتابند.

طی چند روز گذشته آتش سوزی های فراوانی در سطح جنگل های استان ایلام رخ داده که از جمله آن می توان به آتش سوزی در منطقه سرخ گیر ایوان، آب انار آبدانان و سیروان اشاره کرد.

کد مطلب 3994907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها