آماده باش اورژانس در سالروز ارتحال امام(ره)/استقرار ۱۵۳ آمبولانس

وی ضمن اشاره به برپایی بیمارستان صحرایی در حرم مطهر امام خمینی(ره) ، افزود: ۳۶۰ تکنسین فوریت های پزشکی در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) حضور دارند.

کولیوند با بیان اینکه در پوشش این مراسم یک بیمارستان صحرایی ۱۰۰ متری در ضلع شمالی حرم مطهر برپا می شود، افزود: در این بیمارستان سه اتاق پزشک و یک داروخانه و یک اتاق تحت نظر آقایان و یک اتاق تحت نظر خانم ها پیش بینی شده است.

وی افزود: همچنین در ضلع شمالی و جنوبی حرم دو چادر ۵۰ نفره و یک چادر ۸۰ نفره نیز در عوارضی تهران قم برپا می شود.

سرپرست سازمان اورژانس کشور با اشاره به اعزام ۵۳ دستگاه آمبولانس از تهران و ۱۰۰ دستگاه آمبولانس از شهرستان ها، افزود: آمبولانس های شهرستان ها در محل عوارضی تهران قم مستقر می شوند و ۶ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۱۲ دستگاه موتورلانس و ۸ خودروی فرماندهی این مراسم را پوشش می دهند.

وی در پایان گفت: در پوشش این مراسم، بالگرد اورژانس نیز در حالت آماده باش قرار دارد.