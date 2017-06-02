آمادگی ایران برای ارائه خدمات درمانی به مجروحان حادثه کابل

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر سید حسن هاشمی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر فیروزالدین فیروز

وزیر محترم بهداشت عمومی جمهوری اسلامی افغانستان

سلام علیکم

واقعه ناگوار انفجار تروریستی اخیر در کابل که منجر به صدمات فراوان جانی و به خون غلتیدن انسانهای بیگناه و برادران و خواهران افغان در ماه مبارک رمضان شد، باعث تأثر فراوان گشت.

از زمان وقوع حادثه، همکارانم در بخشهای مختلف نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران به حکم وظیفه انسانی، از طریق وزارت امور خارجه و تماس با همکاران محترم وزارت بهداشت عمومی افغانستان، امادگی خود را برای همکاری در این شرایط سخت اعلام کردند و همچنان آماده هرگونه خدمت رسانی هستیم.

اطمینان دارم این ترورهای کور، انسجام ملت عزیز افغانستان را در برخورد با دشمنان اسلام و بشریت بیشتر خواهد کرد.

خواهشمندم همدردی صمیمانه اینجانب و دولت و ملت ایران را به بازماندگان ابلاغ نمایید.

برای جنابعالی و مردم شریف افغانستان آرزوی سلامت، امنیت و بهروزی دارم.