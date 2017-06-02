کشته شدن ۴۸۴ نفر در حملات ائتلاف آمریکا در عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش آمریکا در بیانیه‌ ـ روز جمعه ۱۲ خرداد/ ۲ ژوئن ـ خود اعلام کرد که دست‌کم ۴۸۴ غیرنظامی در حملات ائتلاف تحت رهبری این کشور در عراق و سوریه جان باخته‌اند.

ارتش آمریکا مدعی شده تمامی گزارش‌های مربوط به کشته شدن غیرنظامیان را جدی گرفته و تمامی آنها را به نحو کامل مورد بررسی قرار می‌دهد.

ائتلاف تحت رهبری آمریکا به بهانۀ حمله به مواضع داعش در عراق و سوریه، حملات هوایی در این کشورها را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده است.

ارتش آمریکا در بیانیه جدید اعلام کرده ائتلاف تحت رهبری آمریکا در بازه زمانی بین آگوست ۲۰۱۴ تا آوریل ۲۰۱۷ در مجموع ۲۱۰۳۵ حمله انجام داده است.

پنتاگون اعلام کرد در این حمله که روز ۱۷ مارس (۲۷ اسفند ۱۳۹۵) در موصل انجام شد، ۱۰۵ نفر پس از اصابت بمب به ساختمانی مسکونی در منطقه «جدیده» در غرب موصل کشته شدند.

این آمار در حالی منتشر شد که قبلاً «فرح السراج»، نماینده استان نینوا شمار قربانیان در این حمله را بیش از ۲۶۰ نفر اعلام کرده بود.