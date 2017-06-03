نمایشگاه کتاب «یاد آفتاب» در شفت برپا می شود

سیدامیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت با توجه به وظایف ذاتی خود برنامه هایی در راستای گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) به صورت ستادی و انفرادی اجرا می کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از شاخص ترین برنامه ها برپایی نمایشگاه کتاب است، افزود: این نمایشگاه با عنوان «یاد آفتاب» و به منظور معرفی هرچه بیشتر آثار امام خمینی (ره) برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت خاطرنشان کرد: علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت مراجعه کنند.

وی همچنین به سایر برنامه های این اداره در ایام بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری محفل انس با قرآن، چاپ آگهی ارتحال، تبلیغات محیطی، مشارکت با ستاد شهرستان در اعزام کاروان به حرم مطهر امام خمینی(ره) و برگزاری مسابقه کتابخوانی از دیگر برنامه های این اداره در ایام ارتحال امام راحل است.

مصباح با اشاره به جایگاه و شخصیت امام خمینی (ره) در ایران و سایر نقاط جهان، تصریح کرد: هنر و فرهنگ از ابزارهای مهم برای معرفی بسیاری از مسائل و شخصیت های بزرگ است.

وی با بیان اینکه باید از این حوزه برای معرفی هرچه بیشتر شخصیت، نوع تفکرات و اندیشه حضرت امام خمینی (ره) بهره گیری شود، افزود: متاسفانه تا به امروز آنگونه که شایسته این شخصیت بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ جهان بوده اقدامی صورت نگرفته است.