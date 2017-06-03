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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۸:۴۰

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)؛

نمایشگاه کتاب «یاد آفتاب» در شفت برپا می شود

نمایشگاه کتاب «یاد آفتاب» در شفت برپا می شود

شفت- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت از برپایی نمایشگاه کتاب با عنوان «یاد آفتاب» به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره) در این شهرستان خبر داد.

سیدامیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت با توجه به وظایف ذاتی خود برنامه هایی در راستای گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) به صورت ستادی و انفرادی اجرا می کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از شاخص ترین برنامه ها برپایی نمایشگاه کتاب است، افزود: این نمایشگاه با عنوان «یاد آفتاب» و به منظور معرفی هرچه بیشتر آثار امام خمینی (ره) برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت خاطرنشان کرد: علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت مراجعه کنند.

وی همچنین به سایر برنامه های این اداره در ایام بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری محفل انس با قرآن، چاپ آگهی ارتحال، تبلیغات محیطی، مشارکت با ستاد شهرستان در اعزام کاروان به حرم مطهر امام خمینی(ره) و برگزاری مسابقه کتابخوانی از دیگر برنامه های این اداره در ایام ارتحال امام راحل است.

مصباح با اشاره به جایگاه و شخصیت امام خمینی (ره) در ایران و سایر نقاط جهان، تصریح کرد: هنر و فرهنگ از ابزارهای مهم برای معرفی بسیاری از مسائل و شخصیت های بزرگ است.

وی با بیان اینکه باید از این حوزه برای معرفی هرچه بیشتر شخصیت، نوع تفکرات و اندیشه حضرت امام خمینی (ره) بهره گیری شود، افزود: متاسفانه تا به امروز آنگونه که شایسته این شخصیت بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ جهان بوده اقدامی صورت نگرفته است.

کد مطلب 3994934

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