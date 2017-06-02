ترامپ سیاست مضرانه براندازی ایران را در دستور کار قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سوزان مالونی، مشاور اسبق وزارت خارجه آمریکا پس از خبر تعیین یک مدیر جدید بخش ایران در سیا در صفحه توئیتر خود نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا سیاست تغییر نظام ایران را در دستور کار قرار داده است.

بنابر این گزارش، روزنامه نیویورک‌تایمز روز جمعه گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا فرد جدیدی به نام «مایکل دی‌آندریا» معروف به شاهزاده تاریکی را به عنوان مسئول بخش عملیات‌های این سازمان درباره ایران تعیین کرده است.

نیویورک‌تایمز این انتصاب را اولین نشانه مهم از تلاش «ترامپ» برای ادامه رویکرد سخت‌گیرانه در قبال ایران، مطابق با وعده‌هایش در دوران تبلیغات انتخاباتی تعبیر کرده است.

مالونی در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشت: همیشه آشکار بوده که راهبرد تغییر رژیم ترامپ در قبال ایران، بسیار ناآگاهانه و ناشیانه خواهد بود.

این کارشناس مسائل ایران در ادامه خاطرنشان کرده است: ما از هیچ توانمندی‌ جدی برای سرنگونی حکومت ایران برخوردار نیستیم. همه، از جمله مقامات ایران، این را می‌دانند. این، سیاستی محتوم به شکست است.

سوزان مالونی در ادامه سیاست براندازانه «ترامپ» را «نابخردانه» و «مضرانه» برای منافع آمریکا توصیف کرد و مدعی شد که این اقدام سرکوبگری‌ها در ایران را افزایش داده و از «دسترسی آمریکا به مردم یا دولت» ایران خواهد کاست.

وی همچنین استدلال کرده که چنین طرح‌هایی شهروندان دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی را در معرض خطرات بیشتر قرار خواهد داد.