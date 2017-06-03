جولان مرگ در جاده چمستان - آمل/ ۳۵ کیلومتری که اصلاح نشد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: تعریض جاده آمل به چمستان در مازندران که طول محور ۳۵ کیلومتر به یک رؤیایی واقعیت ناپذیر تبدیل شد و بیشتر به جاده خون و مرگ شبیه شده است و ساکنین و کسبههای این محور ماهیانه تصادفهای مرگبار زیادی را مشاهده میکنند.
در این محور که روزانه مسافران و اهالی زیادی تردد میکنند، نداشتن روشنایی، نبود شانه خاکی و عرض کم سبب شده تا شاهد تصادف زیادی در مسیر ۳۵ کیلومتری جاده آمل – چمستان باشیم.
در این محور که تاکنون هموطنان زیادی اعم از بچههای خردسال تا افراد مسن، نوعروس و تازهدامادها جانشان را ازدستدادهاند، هرروز شاهد به سوگ نشستن خانوادههای زیادی هستیم و همچنان چشم به تعریض و بازسازی مسیر دارند.
«محمدرضا» راننده خودروی سواری غیربومی که از جاده آمل – چمستان شناخت کافی ندارد و شباهنگام به دلیل نبود روشنایی کافی و سبقت غیرمجاز، زمانی که جاده عریض میشود به بتن جداکننده وسط جاده برخورد میکند و در همان لحظه جان خود را از دست میدهد.
پدر این جوان ۲۲ ساله که در سوگ فرزند جوانش نشسته، به خبرنگار مهر میگوید: دو سال پیش برای اولین بار دریکی از روستاهای حاشیه محور آمل – چمستان ویلایی خریداری کردیم که در همان روزهای اول بعد سکونت این حادثه ناگوار برای ما اتفاق افتاد.
تردد در این مسیر زیاد بوده ولی جاده پاسخگوی حجم تردد نیست
یکی از حاشیهنشینان جاده آمل به چمستان با اشاره به تردد روزانه مسافران زیادی از این مسیر و لزوم توجه مسئولان میگوید: تردد در این مسیر زیاد بوده ولی جاده پاسخگوی حجم تردد نیست.
یکی از کسبههای محور آمل – چمستان که حدود ۲۵ سال است در این محور مشغول به فعالیت است به خبرنگار مهر میگوید: چندین فرماندار و بخشدارو رئیس اداره راه در دو شهرستان آمل و نور جابجا شدند اما همچنان مردمان این منطقه چشمانتظار وعدههای مسئولین هستند تا آبادانی این منطقه را ببینند.
این کسبه ادامه میدهد درجلوی چشمانم تصادفات زیادی را مشاهده کردم، چهبسا خانوادههایی که بیسرپرست شدند و چه مادرانی که تک پسرشان که نانآور خانوادهشان بودند را از دست دادند.
وی نبود شانه خاکی و روشنایی کافی را عامل بیشتر تصادفات میداند و میگوید: ما در این جاده بسیار تصادفات و فوتی را شاهد بودیم و خواهش ما از خانواده این است که به فرزندانشان که از مهارت رانندگی برخوردار نیستند اجازه رانندگی ندهند تا حوادثی اتفاق نیفتد که موجب پشیمانی شود.
بخش اعظم محور آمل به ولیسده در محدوده شهرستان آمل تعریض شد و از شرکت فرآوردههای لبنی کاله تا روستای آغوذبن پیمانکار انتخاب شد
عزتالله یوسفیان ملأ نماینده مردم آمل در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخش اعظم محور آمل به ولیسده در محدوده شهرستان آمل تعریض شد و از شرکت فرآوردههای لبنی کاله تا روستای آغوذبن پیمانکار انتخاب شد که هماکنون مشغول کار اولیه وطراحی هستند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه آنچه خارج محدوده شهر آمل بود به اتمام رسید، ادامه داد: برای محدوده داخل شهر در جهت کمک به شهرداری آمل، نزدیک به یک ماه قبل با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در آمل بودجه برای محدوده داخل شهر آمل تخصیص یافت.
یوسفیان ملأ با اشاره به اینکه برای چهار پروژه بودجهای یکجا از وزارت راه و شهرسازی به آمل اختصاص مییابد افزود: چهار پروژه از قبیل، چهار بانده کردن محور ولیسده به کلوده محمودآباد، احداث زیرگذر بالاتر از رستوران مروارید ساحل و مجموعه ورزشی کاله در جاده هراز، احداث پل روگذر قلعه کش و تعریض خیابان امام رضا (ع) بودجهای بهصورت یکجا تعیین شد که بهزودی اختصاص خواهد یافت.
وی ادامه داد: قرارداد احداث روگذر در قلعه کش ۲۰ میلیارد ریال است که دریافت شد و به این مبلغ بودجه دیگری اضافه خواهد شد.
تلاش خبرنگار مهر برای کسب نظرات مسئولان راه و شهرسازی آمل و استان مازندران به نتیجهای نرسید اما بهسازی و تعریض مسیر ۳۵ کیلومتری چمستان – آمل از دغدغههای دیرینه مردم منطقه به شمار میرود و امید آن دارند که در دولت جدید به آن توجه و جامه عمل پوشانده شود.
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