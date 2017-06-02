  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱:۰۶

هفته اول لیگ جهانی؛

نتایج روز نخست لیگ جهانی والیبال و برنامه روز دوم/ ایران - برزیل

نتایج روز نخست لیگ جهانی والیبال و برنامه روز دوم/ ایران - برزیل

در نخستین روز دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال در سطح یک شش دیدار برگزار شد که در یکی از این بازیها تیم ملی ایران برابر ایتالیا شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز دور مقدماتی سطح یک لیگ جهانی والیبال تیم های فرانسه، کانادا، لهستان، ایتالیا، روسیه و صربستان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. نتایج کامل روز نخست هفته اول لیگ جهانی سال 2017 به قرار زیر است:

* گروه A میزبان ایتالیا:
برزیل، ایتالیا، لهستان و ایران
- برزیل 2 – لهستان 3 (20 بر 25، 25 بر 20، 25 بر 19، 22 بر 25 و 8 بر 15)
- ایتالیا 3 – ایران صفر (25 بر 22، 25 بر 23 و 25 بر 22)

* گروه B میزبان صربستان:
صربستان، آمریکا، کانادا و بلژیک
- بلژیک 2 – کانادا 3 (22 بر 25، 25 بر 19، 24 بر 26، 25 بر 23 و 13 بر 15)
- صربستان 3 – آمریکا یک (25 بر 18، 23 بر 25، 25 بر 20 و 25 بر 21)

* گروه C میزبان روسیه:
فرانسه، روسیه، بلغارستان و آرژانتین
- فرانسه 3 – بلغارستان صفر (25 بر 23، 25 بر 15 و 25 بر 22)
- روسیه 3 – آرژانتین صفر (25 بر 17، 25 بر 18 و 25 بر 19)

* برنامه روز دوم هفته نخست به وقت ایران به قرار زیر است:
شنبه 13 خرداد:
- بلغارستان – آرژانیتن ساعت 17 و 40 دقیقه
- ایتالیا – لهستان ساعت 16 و 30 دقیقه
- کانادا – آمریکا ساعت 18 و 30 دقیقه
- روسیه – فرانسه ساعت 20 و 40 دقیقه
- ایران – برزیل ساعت 19 و 30 دقیقه
- بلژیک – صربستان ساعت 21 و 30 دقیقه

کد مطلب 3994960
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها