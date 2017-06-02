نتایج روز نخست لیگ جهانی والیبال و برنامه روز دوم/ ایران - برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز دور مقدماتی سطح یک لیگ جهانی والیبال تیم های فرانسه، کانادا، لهستان، ایتالیا، روسیه و صربستان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. نتایج کامل روز نخست هفته اول لیگ جهانی سال 2017 به قرار زیر است:
* گروه A میزبان ایتالیا:
برزیل، ایتالیا، لهستان و ایران
- برزیل 2 – لهستان 3 (20 بر 25، 25 بر 20، 25 بر 19، 22 بر 25 و 8 بر 15)
- ایتالیا 3 – ایران صفر (25 بر 22، 25 بر 23 و 25 بر 22)
* گروه B میزبان صربستان:
صربستان، آمریکا، کانادا و بلژیک
- بلژیک 2 – کانادا 3 (22 بر 25، 25 بر 19، 24 بر 26، 25 بر 23 و 13 بر 15)
- صربستان 3 – آمریکا یک (25 بر 18، 23 بر 25، 25 بر 20 و 25 بر 21)
* گروه C میزبان روسیه:
فرانسه، روسیه، بلغارستان و آرژانتین
- فرانسه 3 – بلغارستان صفر (25 بر 23، 25 بر 15 و 25 بر 22)
- روسیه 3 – آرژانتین صفر (25 بر 17، 25 بر 18 و 25 بر 19)
* برنامه روز دوم هفته نخست به وقت ایران به قرار زیر است:
شنبه 13 خرداد:
- بلغارستان – آرژانیتن ساعت 17 و 40 دقیقه
- ایتالیا – لهستان ساعت 16 و 30 دقیقه
- کانادا – آمریکا ساعت 18 و 30 دقیقه
- روسیه – فرانسه ساعت 20 و 40 دقیقه
- ایران – برزیل ساعت 19 و 30 دقیقه
- بلژیک – صربستان ساعت 21 و 30 دقیقه
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