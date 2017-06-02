نتایج روز نخست لیگ جهانی والیبال و برنامه روز دوم/ ایران - برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز دور مقدماتی سطح یک لیگ جهانی والیبال تیم های فرانسه، کانادا، لهستان، ایتالیا، روسیه و صربستان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. نتایج کامل روز نخست هفته اول لیگ جهانی سال 2017 به قرار زیر است:

* گروه A میزبان ایتالیا:

برزیل، ایتالیا، لهستان و ایران

- برزیل 2 – لهستان 3 (20 بر 25، 25 بر 20، 25 بر 19، 22 بر 25 و 8 بر 15)

- ایتالیا 3 – ایران صفر (25 بر 22، 25 بر 23 و 25 بر 22)

* گروه B میزبان صربستان:

صربستان، آمریکا، کانادا و بلژیک

- بلژیک 2 – کانادا 3 (22 بر 25، 25 بر 19، 24 بر 26، 25 بر 23 و 13 بر 15)

- صربستان 3 – آمریکا یک (25 بر 18، 23 بر 25، 25 بر 20 و 25 بر 21)

* گروه C میزبان روسیه:

فرانسه، روسیه، بلغارستان و آرژانتین

- فرانسه 3 – بلغارستان صفر (25 بر 23، 25 بر 15 و 25 بر 22)

- روسیه 3 – آرژانتین صفر (25 بر 17، 25 بر 18 و 25 بر 19)

* برنامه روز دوم هفته نخست به وقت ایران به قرار زیر است:

شنبه 13 خرداد:

- بلغارستان – آرژانیتن ساعت 17 و 40 دقیقه

- ایتالیا – لهستان ساعت 16 و 30 دقیقه

- کانادا – آمریکا ساعت 18 و 30 دقیقه

- روسیه – فرانسه ساعت 20 و 40 دقیقه

- ایران – برزیل ساعت 19 و 30 دقیقه

- بلژیک – صربستان ساعت 21 و 30 دقیقه