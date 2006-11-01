  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۴۰

نائب رئيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان :

مواضع نسنجيده برخي گروهها عواقب خطرناكي براي لبنان دارد

نائب رئيس مجلس اعلاي اسلامي شيعه لبنان با تاكيد بر ضرورت پايبندي همه گروههاي سياسي اين كشور به توافقات صورت گرفته هشدار داد:اوضاع بحراني و متشنج لبنان اين كشور را در آستانه رويارويي با يك خطر واقعي قرار داده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لبناني النهار، شيخ "عبد الاميرقبلان"همچنين درباره تداوم اظهارات تش زا و عملكرد يكجانبه برخي مسئولان دولت لبنان هشدار داد.

وي گفت : سخنان تنش زا به دامن زدن به درگيريها و نيز فراهم كردن فضا براي سوء استفاده كنندگان و بدخواهان اين كشور كمك
مي كند.

نائب رئيس مجلس اعلاي اسلامي شيعيان لبنان از تمام گروهها و جريان هاي سياسي لبنان خواست به توافقات صورت گرفته پايبند  باشند و به ميز مذاكرات برگردند و بدون تعيين هرگونه بيش شرطي با طرح مشورتي نبيه بري رئيس مجلس لبنان موافقت كنند.

قبلان همچنين هشدار داد: حركت به سمت و سوي مواضع سياسي نسنجيده و حساب نشده،عواقب خطرناكي را به دنبال خواهد داشت زيرا سبب مي شود لبنان به سوي نامعلومي سوق داده شود .

نائب رئيس مجلس اعلاي اسلامي شيعيان لبنان افزود: مشاجرات لفظي واتخاذ مواضع حساب نشده لبنان درلبه يك خطر واقعي كه امنيت و ثباتش را تهديد مي كند؛ قرار مي دهد و تمام دستاوردهاي ملي تحقق يافته را از دست بدهد، لذا بهتراست همه به ميز مذاكرات كه بري خواستار آن شده است؛ برگردند .

وي گفت : اوضاع وخيم و بسيار بيچيده لبنان عواقب وخيمي براي وضعيت كنوني و آينده اين كشور به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 399498

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها