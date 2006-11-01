مواضع نسنجيده برخي گروهها عواقب خطرناكي براي لبنان دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لبناني النهار، شيخ "عبد الاميرقبلان"همچنين درباره تداوم اظهارات تش زا و عملكرد يكجانبه برخي مسئولان دولت لبنان هشدار داد.

وي گفت : سخنان تنش زا به دامن زدن به درگيريها و نيز فراهم كردن فضا براي سوء استفاده كنندگان و بدخواهان اين كشور كمك

مي كند.

نائب رئيس مجلس اعلاي اسلامي شيعيان لبنان از تمام گروهها و جريان هاي سياسي لبنان خواست به توافقات صورت گرفته پايبند باشند و به ميز مذاكرات برگردند و بدون تعيين هرگونه بيش شرطي با طرح مشورتي نبيه بري رئيس مجلس لبنان موافقت كنند.

قبلان همچنين هشدار داد: حركت به سمت و سوي مواضع سياسي نسنجيده و حساب نشده،عواقب خطرناكي را به دنبال خواهد داشت زيرا سبب مي شود لبنان به سوي نامعلومي سوق داده شود .



نائب رئيس مجلس اعلاي اسلامي شيعيان لبنان افزود: مشاجرات لفظي واتخاذ مواضع حساب نشده لبنان درلبه يك خطر واقعي كه امنيت و ثباتش را تهديد مي كند؛ قرار مي دهد و تمام دستاوردهاي ملي تحقق يافته را از دست بدهد، لذا بهتراست همه به ميز مذاكرات كه بري خواستار آن شده است؛ برگردند .

وي گفت : اوضاع وخيم و بسيار بيچيده لبنان عواقب وخيمي براي وضعيت كنوني و آينده اين كشور به دنبال خواهد داشت.