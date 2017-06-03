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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۸:۳۱

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نمایش کمدی «حکایت عدالت شاهانه» در رشت به روی صحنه می رود

نمایش کمدی «حکایت عدالت شاهانه» در رشت به روی صحنه می رود

رشت- نمایش کمدی «حکایت عدالت شاهانه» به کارگردانی «علی بدر طالعی» ۱۶ تا ۲۲ خرداد ماه در رشت به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش کمدی «حکایت عدالت شاهانه» کاری از گروه تأتر رویداد به کارگردانی «علی بدر طالعی» از ۱۶ تا ۲۲ خرداد ماه در رشت به روی صحنه می رود.

این نمایش که به قلم «مسعود بدر طالعی» است، هر شب در ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه در سالن شهید انصاری مجتمع فرهنگی- هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت اجرا می شود.

امیر میرحامد، مهدی پورخانی، بهنام گلرنگ، شهاب عزتی، خشایار گرانسایه، پوریا شیری، بهمن مومنی، فریبرز علی بیجاری و رضا محبی بازیگران این نمایش کمدی هستند.

علاقه مندان به دیدن این نمایش می توانند از طریق کتابفروشی های «شهر کتاب»، «دیبا» و «هفت شهر» اقدام به تهیه بلیط کنند.

کد مطلب 3995004

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