برخی از مزارع کلزای کرمانشاه رکوردار تولید در کشور خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه، عباس کشاورز در بازدید از مزارع کلزای استان کرمانشاه با ابراز رضایت از وضعیت مزارع کلزا در استان کرمانشاه و ضمن تشکر از زحمات مدیران و کشاورزان استان افزود: خودکفایی در تولید دانه روغنی کلزا و عدم وابستگی به خارج از کشور یکی از اهداف وزارت جهادکشاورزی است.

وی در حاشیه بازدید از مزارع pvs کلزای دهستان سراب نیلوفر کرمانشاه که ۱۵ رقم کلزا در ۵ و نیم هکتار کشت شده افزود: وضعیت این مزارع نیز مناسب بوده و رضایت بخش است.

کشاورز با اشاره به اینکه در کشت کلزا به دنبال این هستیم تا مصرف بذور را پایین بیاوریم خاطرنشان کرد: در اراضی کشاورزان اروپایی یک کیلو و ۶۰۰ گرم بذر کلزا در هکتار استفاده میشود و ما نیز به دنبال این هستیم که مصرف بذر را در مزارع به اندازه استاندارد برسانیم که در این زمینه نیاز است کشاورزان ما مدیریت پذیرتر شوند.

معاون زراعت وزارعت جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: مزارع کلزای استان کرمانشاه از کیفیت خوبی برخوردار هستند و در سال زراعی جاری برخی از این مزارع رکوردار تولید در کشور خواهند بود.

وی سپس از مزارع نخود، گندم و جو دیم که با همکاری موسسه بین المللی ایکاردا اجرا شده بازدید کرد و گفت: در این مزارع ارقام جدید نخود به صورت مکانیزه کشت شده که با علف‌کش‌های مناسب کنترل شده و تا دو سه هفته آینده توسط کمباین برداشت خواهند شد.

کشاورز افزود: اراضی دیم را باید به سمت حاصلخیزی خاک ببریم و به کشاورزان توصیه می کنیم که با رعایت تناوب و سایر مسائل مربوط به کشاورزی حفاظتی علاوه بر تولید مناسب از منابع خاک هم محافظت کنیم.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در زمینه کشت گندم و جو نیز به کشاورزان توصیه کرد که بذور جدید استاندارد بکار ببرند و اگر خواستند از بذور خودشان استفاده کنند حتماً بذور را بوجاری نمایند.

دکتر خسرو شهبازی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه نیز در حاشیه این بازدید تصریح کرد: خوشبختانه با پشتکار کشاورزان و برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی سطح زیر کشت کلزا در استان نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه ای داشته است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: با اقدامات مناسب سازمان در این زمینه، در حال حاضر بیش از ۴ هزار هکتار سطح قابل برداشت در استان داریم.

وی افزود: سال گذشته ۲۲۴۰ تن کلزا در استان تولید شد که تمام کلزای تولیدی استان با پرداخت ۷ میلیارد تومان بصورت تضمینی از کلزا کاران استان خریداری شد که همین موضوع یکی از عوامل تشویق کشاورزان به کشت کلزا می باشد.

شهبازی گفت: بدلیل اقدامات سازمان جهادکشاورزی از جمله برنامه ریزی در تهیه بذر مناسب و استاندارد، توزیع به موقع بذر و نهاده ها، برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و چهره به چهره و... و. خوشبختانه تمامی مزارع کلزای استان از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.

لازم به ذکر است، معاون وزیر جهادکشاورزی در سفر یک روزه به استان کرمانشاه به همراه مهندس مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولین بخش کشاورزی استان از مزارع کلزای دهستان های درودفرامان، الهیارخانی، میاندربند و سراب نیلوفر شهرستان کرمانشاه همچنین یک کارخانه بوجاری بذر بازدید کردند.