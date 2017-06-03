۸۵۰۰ قالی باف در زنجان بیمه هستند

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به بیمه قالیبافان در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در استان زنجان ۸ هزار و ۵۰۰ نفر بیمه قالی بافی هستند و دو هزار و ۲۰۰ نفر هم بیمه صنایع دستی هستند.

وی به نظارت بر دار قالی‌ها اشاره کرد و گفت: طرح نظارت و بازرسی از دار قالی‌ها در زنجان از ۳۱ مردادماه سال ۹۳ شروع‌شده و هدف از اجرای آن نیز این است تا افرادی که از بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان استفاده می‌کنند شناسایی و افرادی که ذی‌حق هستند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

جعفری با بیان اینکه ببا لغو بیمه این تعداد، برای متقاضیان جدید بیمه رد خواهد شد ولی هنوز ثبت‌نام شروع نشده است افزود: اگر بودجه تخصیص یابد و مجوز برای بیمه صادر شود ثبت نام برای بیمه در استان زنجان انجام می شود.

وی تاکید کرد: دارابودن سن پایین تر از ۵۵ سال، داشتن مدرک فنی و حرفه ای و دریافت کارت قالیبافی از اتحادیه قالیبافان از جمله این شرایط است و گرفتن مدرک فنی و حرفه ای منوط به قبولی در آزمون است.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: متاسفانه برخی اوقات در یک خانه چندین نفر به فرش بافی اشتغال دارند اما به دلیل بیمه شدن سرپرست خانوار و تحت پوشش قرار دادن اعضای خانواده، دیگر اعضاء اقدام به استفاده از بیمه تامین اجتماعی نمی کنند.

جعفری افزود: در استان زنجان بیش از ۵۰ هزار بافنده دارد و این اداره با همکاری سازمان تامین اجتماعی به بیمه قالی بافان واقعی تاکید جدی دارد.