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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

استقلال مهاجمش را حفظ می‌کند؟

هایدوک کرواسی و یک تیم یونانی به دنبال جذب کاوه رضایی

هایدوک کرواسی و یک تیم یونانی به دنبال جذب کاوه رضایی

مهاجم گلزن و گلساز تیم استقلال که بهترین بازیکن فصل گذشته این تیم در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا بود، هنوز قرارداد خود را با این تیم تمدید نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه رضایی که با ۷ گل و ۹ پاس گل در لیگ برتر و ۶ گل در آسیا بهترین بازیکن فصل گذشته آبی پوشان بود، هنوز قراردادش را با این تیم تمدید نکرده است. او نه تنها قرادادش را با آبی پوشان تمدید نکرده، بلکه هنوز پای میز مذاکره هم ننشسته است؛ بازیکنی که در خصوص پیشنهادات خارجی وی نیز صحبت‌هایی شده بود.

در خصوص این بازیکن باید گفت که وی در حال حاضر دو پیشنهاد اروپایی دارد که یکی از آنها به تیم هایدوک اشپیلت کرواسی مربوط می شود و دیگری پیشنهادی است که از یکی از تیم های لیگ برتر یونان به وی رسیده است. البته رضایی هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است، اما شواهد نشان می‌دهد که اولویت این بازیکن ادامه فوتبال در یکی از لیگ های اروپایی است. 

کد مطلب 3995093

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