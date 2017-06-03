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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

رئیس پلیس‌راه استان سمنان:

حوادث رانندگی در استان سمنان ۱۵مجروح داشت/ ۲ نفر فوت شدند

حوادث رانندگی در استان سمنان ۱۵مجروح داشت/ ۲ نفر فوت شدند

سمنان-رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه حوادث طی تعطیلات پایان هفته در استان ۱۵مجروح برجای گذاشت، گفت: متاسفانه در این حوادث دو نفر فوت شدند.

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی تعطیلات پایان هفته گذشته ۹فقره حادثه در محورهای استان سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: مجموع این حوادث ۱۵ مجروح و دو کشته برجای گذاشت که باید گفت خستگی و خواب‌آلودگی بیشترین عامل تصادفات به شمار می‌رود لذا رانندگان باید به محض احساس عدم هوشیاری در اولین توقف گاه استراحت و سپس طی مسیر کنند.

وی با اشاره به حوادث منجر به فوت دو روز گذشته، افزود: ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه در محور سرخه به آرادان واژگونی کامیون به علت بی‌توجهی به جلو مرگ راننده میانسال را رقم زد و در حادثه دیگری در ساعت ۲۰:۱۰ سمنان-فیروزکوه برخورد سواری با کامیونت به علت تجاوز به چپ خودرو سواری منجر به فوت این راننده شد.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان با اشاره به سالروز رحلت بنیان‌گذار انقلاب و تمهیدات لازم در محورهای استان، ابراز داشت: ایستگاه‌های صلواتی با همکاری سپاه در طول مسیر تهران-مشهد دایر خواهد بود و مسافران می توانند در بین راه ضمن استراحت از خدمات نیز بهره ببرند و همچنین افزایش گشت‌های محسوس و نامحسوس، کنترل ترافیک جاده‌ها، برخورد قاطع و جدی با رانندگان متخلف حادثه‌ساز و تشدید نظارت بر اتوبوس‌ها از جمله مواردی است که برای امنیت جاده‌ها از سوی این نیرو اندیشه شده است.

خسروجردی تاکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، فاصله طولی، پرهیز از رانندگی هنگام خستگی ضامن سلامتی انسان خواهد بود لذا از رانندگان تقاضا داریم با رعایت قانون سفر خوبی را برای همراهان خود فراهم کنند.

وی همچنین بابیان اینکه محور اولنگ به رامیان همچنان مسدود است، افزود: مسافران برای سفر به گرگان و شهرهای شمالی از مسیرهایی استفاده کنند که پلیس‌راه و هلال احمر مستقر هستند لذا جاده‌های ترانزیت مطمئن ترین مسیرها برای تردد محسوب می‌شوند.

کد مطلب 3995113

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