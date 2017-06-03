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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

طی هفته گذشته؛

۱۹ عملیات امدادی در البرز انجام شد/حادثه‌دیدگی ۵۵ نفر

۱۹ عملیات امدادی در البرز انجام شد/حادثه‌دیدگی ۵۵ نفر

کرج - معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز از انجام ۱۹ عملیات امدادی طی هفته گذشته خبر داد که ۵۵ حادثه دیده برجای گذاشته است.

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام ۱۹ عملیات امدادی توسط امدادگران جمعیت هلال‌احمر در هفته گذشته، اظهار کرد: درمجموع ۱۳ مورد حادثه جاده‌ای، یک مورد حادثه کوهستان، سه مورد مربوط به خدمات حضوری، یک مورد حادثه صنعتی و یک مورد حادثه شهری بوده است.

رجبی با اشاره به اینکه ۱۷ نفر در حوادث هفته گذشته مصدوم شدند، گفت: ۱۵ نفر بعد از اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۲ نفر دیگر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز تأکید کرد: هلال‌احمر مانند سایر دستگاه‌های خدمات رسان با اجرای طرح‌های ویژه به‌صورت شبانه‌روز آماده خدمات‌رسانی است.

وی اضافه کرد: امدادگران البرزی در ۱۶ پایگاه امداد و نجات بین‌شهری و مراکز شعب و استان به‌صورت شبانه‌روزی مستقر هستند.

کد مطلب 3995116

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