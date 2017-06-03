داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام ۱۹ عملیات امدادی توسط امدادگران جمعیت هلالاحمر در هفته گذشته، اظهار کرد: درمجموع ۱۳ مورد حادثه جادهای، یک مورد حادثه کوهستان، سه مورد مربوط به خدمات حضوری، یک مورد حادثه صنعتی و یک مورد حادثه شهری بوده است.
رجبی با اشاره به اینکه ۱۷ نفر در حوادث هفته گذشته مصدوم شدند، گفت: ۱۵ نفر بعد از اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۲ نفر دیگر نیز بهصورت سرپایی درمان شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان البرز تأکید کرد: هلالاحمر مانند سایر دستگاههای خدمات رسان با اجرای طرحهای ویژه بهصورت شبانهروز آماده خدماترسانی است.
وی اضافه کرد: امدادگران البرزی در ۱۶ پایگاه امداد و نجات بینشهری و مراکز شعب و استان بهصورت شبانهروزی مستقر هستند.
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