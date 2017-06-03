ایلان ماسک استعفا داد/تغییرات آب و هوایی واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیپندنت، ایلان ماسک، موسس شرکت های تسلا و اسپیس ایکس در توییتی نوشت : من از مجمع مشاوران رییس جمهور جدا می شوم . تغییرات آب و هوایی جدی است. ترک توافق پاریس برای امریکا و جهان خوب نیست.

او پیشتر تهدید کرده بود در صورتی که توصیه هایش در مورد تغییرات آب و هوایی نادیده گرفته شوند از نقش مشاور اقتصادی کناره گیری خواهد کرد.

ترامپ توافق پاریس را به عنوان توطئه ای جهانی که به چشم انداز های اقتصادی آمریکا صدمه زده است بر شمرد ولی گفت ممکن است در صورتی که وی بتواند شرایطیبهتر برای کشورش به دست بیاورد در آینده دوباره به این توافق ملحق شود.

ترامپ ادعا می کند این توافق بیشتر در مورد این است که سایر ملت ها نسبت به آمریکا به مزیت های مالی دست پیدا کنند تا این که در مورد محیط زیست باشد.

ترامپ هنگام سخنرانی اش در رز گاردن کاخ سفید در این باره گفت که به دنبال یک زمین بازی برابر و عادلانه است و این که می خواهد بالاترین استاندارد زندگی و بالاترین استاندارد حفظ محیط زیست را به دست آورد.

ماسک یک مشاور ارشد تکنولوژی صنعتی در کاخ سفید بود. او انتصاب رییس سابق اکسون موبایل رکس تیلرسون به عنوان وزیر کشور توسط ترامپ را مورد تمجید قرار داده بود چرا که آقای تیلرسون گفته بود معتقد است تغییرات آب و هوایی واقعی است و از وضع مالیات کربن بر کارخانه ها برای جلوگیری از آلودگی بالا حمایت می کند.

ایلان ماسک که از پیشگامان صنعت خودروهای الکتریکی است تنها رهبر تجاری ای نیست که تصمیم ترامپ را مورد نقد قرار داده است.

جف ایملت مدیر اجرایی ارشد مجموعه شرکت های جنرال الکتریک در توییتی نوشت : از تصمیمات امروز در توافق پاریس نا امید شدم. تغییرات آب و هوایی واقعی است. صنعت باید در این وضعیت رهبری را به دست بگیرد و به دولت وابسته نباشد.

اپل، گوگل، فیس بوک، آمازون و گلدمن ساچس هم خروج ترامپ از توافق را محکوم کردند.