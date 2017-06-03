شهرداری با ذبح دام در کنار خیابان برخورد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خسرو صادق نیت با بیان اینکه نظارت بر عرضه گوشت گوسفند و مرغ و ماهی با سازمان دامپزشکی است، افزود: در رابطه با عرضه غیر قانونی وکنار خیابانی ذبح گوسفند و یا عرضه غیر قانونی مواد غذایی در کنار خیابان، نظارت و برخورد بر عهده شهرداری است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت نظارت بر اماکن عمومی عرضه مواد غذایی دارد، افزود: اماکنی که قانونی و دارای شناسنامه هستند توسط وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت بر روی بهداشت پرسنل این اماکن نیز نظارت می کند و آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد، افزود: البته ما از مراجع ذی صلاح می خواهیم که در خصوص نظارت و ارزیابی هر کدام مسائل قانونی خودشان را پیگیری کنند .

وی در خصوص نظارت بر رستوران های بین راهی با بیان اینکه این رستوران ها یکی از مراکزی هستند که‌ مورد توجه ویژه از نظر نظارت و ارزیابی می باشند، افزود: در زمان هایی مثل تعطیلات که مراجعه به این اماکن بیشتر می شود نظارت ها نیز بیش از روال معمول خواهد بود و به طور مثال در ایام‌ نوروز نظارت بر این اماکن دو تا سه بار در روز انجام می شد.

صادق نیت با تاکید بر اینکه رستوران ها باید از گوشت ذبح شده مورد تایید سازمان دامپزشکی استفاده کنند، افزود: یکی از نظارت های وزارت بهداشت، نظارت و بررسی روال تهیه مواد خام‌ و اولیه رستوران ها و اماکن عرضه مواد غذایی است که باید تمام‌ مواد تهیه شده آنها مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی باشد.

وی افزود : در حال حاضر با خریداری تجهیزات جدید می توانیم دمای داخل گوشت را اندازه گیری کنیم و دمای داخل یخچال را هم اندازه گیری می کنیم.

صادق نیت در پایان تاکید کرد: چنانچه رستوران و یا مراکز عرضه مواد غذایی حداقل موازین بهداشتی را نداشته باشند، با آنها برخورد خواهد شد.