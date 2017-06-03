رشد ٥٠ درصدی بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نظری راد، مدیر کمیته نهادها و موسسات دولتی در مورد بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن ضمن اشاره به اینکه نمایشگاه بین المللی قرآن آیینه ی تمام نمای فعالیت های قرآنی کشور است گفت: امسال در بازدید از نمایشگاه رشد ٥٠ درصدی نسبت به سال گذشته داشته ایم.

وی افزود: سازمان ها و نهادهای دولتی یکی از اصلی ترین بخش های نمایشگاه قرآن امسال است. این کمیته شامل نهاد ها و سازمان های دولتی است که مجموعا در رابطه با فعالیت های قرآنی برنامه های خود را تدوین و ارائه می کنند. برخی از این سازمان ها به صورت مستقیم وظیفه دارند در این حیطه فعالیت کنند و برخی دیگر به صورت خودجوش و به دلیل علاقه مندی شان فعال هستند.

نظری راد با اشاره به اینکه سال گذشته این کمیته با حدود ده سازمان در ارتباط بود گفت: خوشبختانه امسال میزان این مشارکت به دوبرابر رسیده که این باعث خوشحالی است. کمیته سازمان ها و نهادهای دولتی امسال با نزدیک به بیست سازمان و موسسه تعامل داشته که از مهم ترین آن ها می توان به سازمان آموزش و پرورش، وزارت وزرش و جوانان، قوه قضاییه، وزارت علوم، وزارت بهداشت و جهاد دانشگاهی اشاره کرد.

مدیر کمیته سازمان ها و نهادهای دولتی هدف از برگزاری این بخش را ارتباط و تعامل با جامعه و علاقه مندان حیطه ی علوم قرآنی و همچنین آشنا ساختن دست اندرکاران با فعالیت های این سازمان ها دانست و گفت: درطول برگزاری نمایشگاه، مجموعه ای از دستآورد های این سازمان ها در زمینه های قرآنی طی سال گذشته برای بازدیدکنندگان به عرضه و نمایش گذاشته می شود

وی با تأکید بر اینکه سویه ی بین المللی نمایشگاه قرآن می تواند زمینه ساز تعامل فعالین قرآنی سایرکشورهای مسلمان با یکدیگر باشد خاطرنشان کرد: در همین رابطه ٢٢ تن از شخصیت های برجسته ی علمی فرهنگی رسانه ای اجرایی نظیر مترجمین و مفسرین و قرآن پژوهان و همچنین برنامه ریزان قرآنی را از نزدیک به دوازده کشور خارجی شامل پاکستان، ترکیه، افغانستان، عراق، هند، مالزی و... دعوت کرده ایم تا در نشست هایی تجربیات خود را در زمینه های مختلف با یکدیگر به اشتراک بگذرند.

عباس نظری راد با بیان این نکته که نمایشگاه امسال بسیار پربارتر و شاداب تر برگزار شده است یادآور شد: این شادابی و نشاط را می توان در بخش هنری نمایشگاه و همچنین در غرفه های کودک و نوجوان به خوبی مشاهده کرد.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن با شعار قرآن، اخلاق و زندگی از هشتم تا بیست و شش خردادماه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با شعار «قرآن، اخلاق و زندگی» ٨ تا ٢٦ خردادماه سال جاری (همزمان با دوم تا بیست و یکم ماه مبارک رمضان) از ساعت ١٧ تا ٢٤ در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) میزبان علاقه‌مندان به قرآن است.

لازم به ذکر است برای رفاه حال بازدیدکنندگان از نمایشگاه ساعات مترو یک ساعت افزایش یافته و علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند در ساعات فعالیت نمایشگاه با تلفن‌های گویای ٨٨٤٩٦٣٩٣، ٨٨٤٩٦٣٩٥ و ٨٨٤٩٦٣٩٧ تماس حاصل نمایند.