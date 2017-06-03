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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان:

۱۲۰ راس گوسفند بدون مجوز دامپزشکی در استان سمنان توقیف شد

۱۲۰ راس گوسفند بدون مجوز دامپزشکی در استان سمنان توقیف شد

سمنان - رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از توقیف ۱۲۰راس گوسفند در پلیس راه سمنان-دامغان خبر داد و گفت: این محموله غیرمجاز و فاقد مجوز دامپزشکی بود.

سرهنگ محمد اسماعیل حداد  دباغی در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان اینکه ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهر سمنان همه همت و توان خود را در راستای سلامت و امنیت مردم به کار می بندند با اشاره به توقیف شدن ۱۲۰راس گوسفند فاقد مجوز حمل دامپزشکی، ابراز داشت: صبح شنبه در بازرسی از یک دستگاه کامیون که از استان قم به سمت استان خراسان رضوی در حال حرکت بود این تعداد دام را که بدون مجوز حمل از دامپزشکی در تردد بود، کشف و متوقف شد.

وی افزود: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان سمنان در اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی برای مقابله با بیماری تب کریمه کونگو در پاسگاه پلیس راه سمنان - دامغان این کامیون را متوقف کردند که هم اکنون تمامی احشام برای سیر مراحل قانونی به اداره دامپزشکی تحویل داده شد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان همچنین تاکید کرد: نیروی انتظامی برای جلوگیری از تب کریمه کنگو محورهای استان را تحت پوشش قرار می دهد لذا از مردم نیز تقاضا داریم چنانچه با موارد مشکوک مواجه شدند بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی یا اولین پاسگاه انتقال دهند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.

کد مطلب 3995145

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