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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دولت ادعای توسعه لرستان را در عمل نشان دهد/ تخصیص آب ۲ برابر شود

دولت ادعای توسعه لرستان را در عمل نشان دهد/ تخصیص آب ۲ برابر شود

خرم آباد - نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت اگر مدعی بوده که توسعه لرستان را در دستور کار قرار داده این امر را نشان بدهد و تخصیص آب لرستان را دو برابر کند.

خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با تاکید بر اینکه حوزه آبریز کرخه بسیار مهم است اظهار داشت: مسئله آب در سرنوشت و زندگی مردم بسیار تاثیر گذار است چرا که ما امروز نیاز به تولید، اشتغال پایدار، سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی داریم.

وی با بیان اینکه در گذشته و حتی حال استان لرستان مورد بی توجهی وزرای نیرو قرار گرفته است عنوان کرد: وزرا در تخصیص آب به لرستان که سرچشمه آن از این استان بوده در درجه اول خساست و در درجه دوم دشمنی به خرج داده اند.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۴۶ درصد زمین های کشاورزی در کشور آبی است ادامه داد: این در حالیست که این عدد در لرستان بین ۲۳ تا ۲۵ درصد است و آمار و ارقام را حتی کودکان هم می دانند.

ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه لرستان به تولید و اشتغال در بخش کشاورزی نیاز دارد، تاکید کرد: در این راستا اولویت اول ما در سال ۹۶ مبارزه با این مسئله بوده تا وزیر نیرو، کابینه دولت و رئیس جمهور را قانع کنیم که مردم لرستان به تخصیص آب نیاز دارند چرا که مسئله آب به ادامه زندگی آنها بستگی دارد و باید سهم مردم بر اساس تخصیص مدنظر باشد.

وی با بیان اینکه ما در لرستان سالانه به سه میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم، گفت: این در حالیست که در حال حاضر سهم آب استان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با آنچه که ما نیاز داریم فاصله زیادی داریم گفت: دولت اگر مدعی بوده که توسعه لرستان را در دستور کار قرار داده این امر را نشان بدهد و تخصیص آب لرستان را دو برابر کند.

ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه این اقدام باید از سوی دولت عملیاتی شود گفت: مجمع نمایندگان استان و همچنین استاندار لرستان مسر بر این موضوع هستند چرا که همه کلید حل معمای مشکلات لرستان را مسئله تخصیص آب می دانیم.

کد مطلب 3995149

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