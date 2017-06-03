دولت ادعای توسعه لرستان را در عمل نشان دهد/ تخصیص آب ۲ برابر شود

خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با تاکید بر اینکه حوزه آبریز کرخه بسیار مهم است اظهار داشت: مسئله آب در سرنوشت و زندگی مردم بسیار تاثیر گذار است چرا که ما امروز نیاز به تولید، اشتغال پایدار، سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی داریم.

وی با بیان اینکه در گذشته و حتی حال استان لرستان مورد بی توجهی وزرای نیرو قرار گرفته است عنوان کرد: وزرا در تخصیص آب به لرستان که سرچشمه آن از این استان بوده در درجه اول خساست و در درجه دوم دشمنی به خرج داده اند.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۴۶ درصد زمین های کشاورزی در کشور آبی است ادامه داد: این در حالیست که این عدد در لرستان بین ۲۳ تا ۲۵ درصد است و آمار و ارقام را حتی کودکان هم می دانند.

ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه لرستان به تولید و اشتغال در بخش کشاورزی نیاز دارد، تاکید کرد: در این راستا اولویت اول ما در سال ۹۶ مبارزه با این مسئله بوده تا وزیر نیرو، کابینه دولت و رئیس جمهور را قانع کنیم که مردم لرستان به تخصیص آب نیاز دارند چرا که مسئله آب به ادامه زندگی آنها بستگی دارد و باید سهم مردم بر اساس تخصیص مدنظر باشد.

وی با بیان اینکه ما در لرستان سالانه به سه میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم، گفت: این در حالیست که در حال حاضر سهم آب استان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با آنچه که ما نیاز داریم فاصله زیادی داریم گفت: دولت اگر مدعی بوده که توسعه لرستان را در دستور کار قرار داده این امر را نشان بدهد و تخصیص آب لرستان را دو برابر کند.

ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه این اقدام باید از سوی دولت عملیاتی شود گفت: مجمع نمایندگان استان و همچنین استاندار لرستان مسر بر این موضوع هستند چرا که همه کلید حل معمای مشکلات لرستان را مسئله تخصیص آب می دانیم.